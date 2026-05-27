美光市值突破1萬億美元 瑞銀予目標價1625美元 特朗普上周高喊「Micron is great」

美國存儲晶片股美光（Micron，MU）周二股價大升逾19%至895.88美元，創下2011年11月以來最大單日漲幅，市值再創新高兼突破1萬億美元；若以今年以來計，累計升幅已達213%。瑞銀分析師更預計，美光股價未來12個月將上漲逾一倍。此外，美國總統特朗普上周五曾公開喊出「美光很棒」（Micron is great）、「他們在本土投資了幾千億美元」，亦是刺激其股價急升原因之一。

已由周期股轉向AI增長股

綜合媒體報道，瑞銀周二將美光目標價上調至1,625美元，為華爾街最高水平，亦是該行此前給予535美元目標價的3倍。若美光股價「達標」，屆時美光市值將達到約1.8萬億美元，意味將超過Meta（META）及Tesla（TSLA）等公司目前的市值。

瑞銀分析師Timothy Arcuri在報告中表示，隨着AI推動整個記憶晶片行業結構性變化日趨明朗，市場將給予美光更「正常」的估值倍數，繼續迎來估值上修。他認為，AI需求不只推升高頻寬記憶體（HBM）用量，更促使大型雲端業者以帶有部分固定定價條件的長期供貨協議鎖定產能，因此美光的盈利波動可望下降，由傳統周期股轉向AI增長股。

