美股憧憬美伊近達成協議 道指早段升200點 美光科技再飆14%破頂

美股投資者繼續憧憬美伊將達成停火協議，市場在周一陣亡將士紀念日後復市，大市早段高位整固。

道指報50785點，升206點；標指報7528點，升55點；納指報26628點，升285點或1.1%。

美軍在和談期間對伊朗發起新一輪空襲，油價跌幅收窄，紐約期油一度跌逾7%，但其後收窄跌幅至4%，報每桶92.92美元。

存儲股升勢再起

存儲股再爆升，美光科技（MU）飆14%，創新高；Western Digital（WDC）漲逾7%；閃迪（SNDK）升6%。

專家：市場料日內達成協議

瑞穗分析師Jordan Rochester指出，中東局勢仍是影響市場情緒的主要因素，雖然美軍發動空襲，但市場仍憧憬雙方接近達成協議。金融智庫Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli指出，市場已預期美伊未來幾天內正式達成協議，目前主要關心的問題是，當中有多少利好因素已消化。

基本面推動美股上行

市場研究機構Trivariate Research創辦人Adam Parker則指出，美股基本面仍是上升動力之一，該機構預期今年企業盈利增長23%，明年增長16%，在盈利目標逐步上調之下，股票的市盈率則相應下降，令估值繼續吸引。