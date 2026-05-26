內地投資者尋海外炒股替代方法 應對中證監行動 有投資者先沽為敬

中國證監會日前打擊非法跨境炒股後，據報內地投資者正爭相尋找買賣海外股票的替代方法。彭博引述金誠同達律師事務所合夥人汪靈罡（Allen Wang）表示，一些客戶已開始將境外股票交易，轉移到滙豐或中國銀行香港分行，因這些機構仍允許跨境交易，又指出投資者毋須出售所持股票，因為帳戶可以通過託管人遷移進行轉移。

投資者轉倉到銀行

汪靈罡表示，銀行長期以來都是內地投資者跨境交易的可行選擇，但費用較高、效率較低，其吸引力不如富途等券商，然而目前政策尚不很明朗，客戶擔心銀行也會被禁止。

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中資券商香港分行正評估影響範圍

彭博引述知情人士報道，一些中資券商的香港分行正等待政策進一步明朗，以評估影響範圍，隨後再決定是否調整業務，有業界希望在2022年之前開設的帳戶，或可以免受此次整頓波及。

富途內地戶即日沽清美股

報道引述一名身處美國從事AI人工智能領域工作的投資者指出，在內地公布措施堵塞資本管制漏洞後，他於富途平台持有價值約12萬美元（約93.6萬港元）的股票，已即日拋售所有美股，並於港股周二復市後再出售剩餘持倉。他表示，中國擔心資本外流加劇，所以關閉跨境交易渠道，迫使資金回流到國內市場，「因此我離場了」。

有人借香港地址抽IPO

報道又引述一名在內地任銀行職員的女投資者稱，去年用一位香港朋友的地址資料在富途開設一個帳戶，以便在香港抽新股，而當中證監新規公布後，急忙聯繫其他券商尋求變通辦法，但發現券商開戶要求進一步收緊。她又稱，有些人正準備轉到新加坡或美國的券商參與交易，但她個人不打算開戶，而是準備拋售價值200萬元人民幣持倉，以避免風險。

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