瑞銀稱中證監行動非系統性打壓 全球資金仍低配中國 惟倉位明顯回升

中證監嚴打非法跨境炒股，瑞銀投資銀行亞太區策略師Karen Hizon認為，對比2021年互聯網行業強監管，此次調整為常態化合規，屬於中國與全球監管接軌，並非系統性打壓。她指出，投資者情緒已從悲觀修復，全球資金雖仍低配中國，但倉位較五年前明顯回升。

高油價恐拖累亞洲GDP

Karen hizon預計，油價短期維持每桶100美元水平，雖然現時影響仍有限，但是央行或將因此而加息，高油價拖累亞洲GDP增長0.25至0.5個百分點。她表示，若油價維持高於每桶100美元水平，將預期令企業收入及利潤普遍下跌，從而構成信貸風險，並影響到銀行業。她亦估計，油價風險對於東南亞、印度甚具衝擊，北亞市場受AI產業紅利對衝了油價負面影響。

她指，在油價每桶100美元預測下，該行料對亞洲企業盈利直接影響或有限，僅為1%跌幅，但只是中國情況相對較好。

該行優先布局受益於AI周期、對油價衝擊免疫力強的北亞市場，對高油價敏感的南亞、東南亞市場持謹慎態度，並指市場已逐步消化初期衝擊，相信能源板塊是最大贏家，至於航空交通等行業則受最大影響。

出口成中國經濟最大亮點

瑞銀中國研究主管徐賓表示，出口成為中國經濟最大亮點，出海成為未來5至10年的核心主題，預計非金融類A股公司海外收入佔比，會由去年的19%，提升至2030年的25%，加上海外業務有較高毛利率，會成為有關企業盈利增長重要來源。

他指，為了發展海外市場，除增加在華製造產量、加大出口，亦會加快構建海外產能布局，在例如東盟等地採用「中國+1」策略，因兩地文化相近，多間內地企業正增加海外產能，以免受關稅影響。該行指，內地A股企業去年在東盟地區已計劃投資額度按年升7%。