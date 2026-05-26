港股借美伊談判進展反彈 25600仍為後市好淡關鍵｜古天后

5月26日，大致天晴，初時部份時間多雲，日間天氣酷熱。上周五美股主要指數均見上升，當中道指破頂一度升544點，收市升幅收窄至294點或0.58%，仍創收市新高；標指則升0.37%，收7473；納指升0.19%，收26343。不過當晚反映中概股嘅金龍指數急跌2.21%，因中證監嚴懲非法境外炒股，富途及老虎證券股價急挫逾兩成。周末期間，有外電報道指美伊談判獲得進展，不但霍爾木茲海峽全面開放，伊朗更同意交出鈾及不再持有核武，以獲取解凍伊朗被凍結金融資產，而雙方好有可能喺26日宣布達成協議。油價因此急回，紐約期油一度跌穿90美元水平，目前於90美元附近徘徊。美國周一假期，股指期貨於周一回升，納指期貨更一度逼近30000大關，不過至今早升勢回順。

油價高企已對全球通脹帶嚟威脅，當務之急係美伊盡快達成協議，並確保油價運輸回復正常，否則美國聯儲局不僅今年內減息無望，甚至有加息可能。但債市交易員則表示，目前債市已完全消化聯儲局今年加息可能嘅預期。美債息亦於美伊談判大有進展下回落。

至於上周港股表垷反覆偏軟，由於習持會結束後，中美並未就呢次特朗普嘅國事訪問發表聯合聲明，反映兩國喺政治及經濟問題上仍存在唔少矛盾。上周一曾跌至25505逾半個月低位後，持續好淡爭持，於周四雖曾升至25833一周高位，但同日以大陰燭下跌至全周低位25386，周五雖反彈至25606水平，無奈再失守250日線，按周則跌356點或1.37%。夜期時段因富途等券商被中證監就遺規事件罰款，夜期更一度跌至25100水平，幸而其後反彈，但夜期仍較恒指周五收市低水逾百點。

恒指反彈首個阻力為25800

不過於周末期間，有外電報道，美伊談判已基本達成協議，內容包括開放霍爾木茲海峽，惟仍待美伊雙方及相關中東國家最終敲定。油價急跌，紐約期油一度跌穿90美元水平，而昨日全球股市普遍上升，港股黑期亦返25600水平附近。昨日內地科創板急升，主要受芯片股帶動，因有傳聞指華為就技術上取得突破，且看內地股市能否延續升勢，而支撐港股反彈。

今日港股料能保持於25600水平開市，不過能否企穩此水平，甚至收復部份移動平均線，對後市表現極為重要。留意恒指短中期平均線，包括10、20、50及100日線已全告失守，目前大部份技術指標，包括中短期市均已全面轉差，技術上不利後市發展。今日能否借美伊談判有進展而扭轉弱勢，美伊局勢發展仍為關鍵。反彈首個阻力為25800-25900水平，下一阻力為26000/26100，至於20日線約25600仍為好淡走勢關鍵，不能重返此水平企穩，港股仍偏弱。

古天后