美伊未傾妥 油價率先急挫5% 金價破4560美元 日股急升3%創歷史新高

受美伊談判進展影響，環球金融市場波動加劇。國際油價顯著受壓，一度急挫5%，避險資金則湧入貴金屬及債市，帶動現貨金突破4,560美元關口。與此同時，股市氣氛依然偏好，美股期貨全線向上，日本日經225指數更急升3%，突破65,000點大關，再創歷史新高。

美伊談判未明朗 拖累油價急跌

地緣政治消息方面，美國總統特朗普於周日（24日）表示，美伊之間的協議「尚未完全談妥」，並批評部分不了解實情的人士對協議妄加指責。據外媒報道，儘管協議草案尚未公開，但已惹來美國國內部分人士猛烈抨擊，憂慮協議實際上會削弱特朗普政府的既定目標。

另一邊廂，伊朗否認以色列媒體關於「伊朗在轉移濃縮鈾儲備前無法獲取解凍資金」的報道。伊朗官方強調，不願將解凍資產與核材料問題掛鈎，現階段亦未就核問題的任何細節作出承諾。此外，伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人雷扎伊警告，霍爾木茲海峽的管理權不會恢復至戰前狀態。他強調，該海峽目前由伊朗完全控制，在戰爭狀態結束後，伊朗可以為船舶通行提供便利。

受相關消息拖累，周一（25日）早段，美油裂口低開並一度急挫5%。截至本港時間早上6時35分，WTI原油及布蘭特原油期貨跌幅均維持在4%以上，其中布油跌幅更超5%。

金銀受捧 美期向好日股破頂

油價暴跌的同時，市場避險情緒升溫。現貨金大幅高開，日內升幅超過1%，並強勢突破4,560美元，現報4,568美元；現貨及期貨白銀亦向上觸及77美元，雙雙錄得逾2%升幅。匯市及債市方面，美元指數直綫走低；美債價格則大幅上揚，10年期及30年期美國國債期貨分別攀升12個及17個點子。

股市方面，美股三大期指全線上揚，納指100期貨曾漲1.06%，標普500期貨及道指期貨則分別升0.5%及0.4%。亞洲市場表現尤為矚目，日經225指數日內大升3%，報65,241.54點，再度刷新歷史高位。

日債息飆升 地方銀行股走勢呈兩極化

儘管日股大市向好，但日本國債收益率、持續攀升，正導致當地地方銀行股價表現出現顯著分化。據彭博分析指出，由於中東衝突引發能源價格高企及通脹憂慮，加上市場擔心財政支出增加將推高發債規模，日本長債息近期已飆升至數十年高位。

一般而言，加息環境下淨息差擴闊對銀行業有利。不過，日本信金資產管理（Shinkin Asset Management）高級基金經理Naoki Fujiwara指出，持有易受息口上升衝擊資產的銀行，正面臨龐大的賬面虧損，並遭投資者拋售。他表示，不斷增加的債券浮虧正蠶食銀行資本，令其難以採取積極的投資策略；若持有的超長期債券等資產價值縮水一半，部分銀行恐需進行大規模的資產減值撥備。

彭博數據顯示，北太洋銀行及池田泉州控股等賬面浮虧較大的地方銀行，近期股價表現明顯落後於東證銀行股指數；相反，投資組合回報較佳的阿波銀行與百五銀行則顯著跑贏同業。野村新加坡高級跨資產策略師須田義隆認為，鑑於投資者對債息急升保持高度警惕，這種股價表現兩極化的趨勢恐將進一步擴大。

部分長線投資者仍樂觀

自日本央行於2024年3月啟動加息及推動貨幣政策正常化以來，日本銀行股在過去數年已累漲逾倍。近期日本央行雖暫緩加息步伐，但債息續升仍對資本緩衝較弱的地方銀行構成沉重打擊。不過，部分長線投資者仍感樂觀，東方匯理日本（Amundi Japan）股票投資主管石原宏美表示，近期長債息上升與通脹預期一致，並未偏離基本面，市場未來的焦點有望重新轉向包括地方銀行在內的銀行整體盈利能力改善。