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美股三大指數齊漲 道指升逾350點 專家料美股還將升溫

股市
更新時間：21:37 2026-05-22 HKT
發佈時間：21:37 2026-05-22 HKT

沃什正式接掌全球最大央行，「掌舵」美國聯儲局。道指報50642點，升356點；標指報7482點，升36點；納指報26416點，升123點或0.4%。

或受中證監嚴厲處罰老虎、富途、長橋涉非法跨境經營的消息影響，港股夜期跌226點或1.03%。

Nvidia（NVDA）續跌0.12%；微軟（MSFT）升0.3%。

美股下半年或再漲6%

瑞銀提到，儘管面臨中東衝突帶來的負面逆風，美國股市仍表現出韌性，主要得益於市場對戰爭結束的預期、強勁的第一季度財報以及人工智能勢頭的持續推動。瑞銀認爲，美股將在下半年繼續高歌猛進，並在目前基礎上再漲6%收官。

摩根士丹利在本周早些時候也已轉向看好美股，預計未來12個月標普500指數將觸及8300點，因爲更強勁的盈利表現將繼續壓倒其他所有負面因素帶來的干擾。該行還將這一美國基準指數的年終目標上調至8000點。

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