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富途已全停內地身份開戶及打假 公司目前營運正常 將嚴格遵循最新監管指引

股市
更新時間：18:31 2026-05-22 HKT
發佈時間：18:31 2026-05-22 HKT

中證監與本港證監會今日（22日）就內地投資者跨境證券、期貨及基金經營活動，向全行業發出更新指引，依法對老虎、富途、長橋的境內外相關主體在境內非法經營證券業務等行為立案調查並作出行政處罰事先告知。本地主要券商之一的富途對此回應指，將積極配合及響應兩地監管機構的要求，並穩步推進相關合規工作。富途強調，目前內地有資產客戶佔比已降至13%，公司各項業務營運維持正常。

相關文章：中證監嚴厲處罰老虎、富途、長橋 涉非法跨境經營 依法沒收全部違法所得 富途盤前挫逾三成

內地客佔比降至13%

富途表示，作為持牌金融機構，一直堅守高標準的合規營運。事實上，公司早前已全面停止為內地身份人士開設新帳戶，並對造假開戶採取「零容忍」態度，透過引入新技術以提升打擊成效。過去兩年間，公司已駁回數以萬計不合符規則的開戶申請。

隨著集團積極與監管機構溝通並落實整改，加上推動國際化戰略令海外有資產客戶數量持續攀升，截至2026年首季末，內地有資產客戶佔集團整體的比例已進一步回落至13%。

妥善處理存量客戶

對於新指引下內地「存量客戶」（現有客戶）的後續安排，富途指出，是次行業性規則涵蓋所有境外金融機構。公司將嚴格遵循最新監管指引，並會參考本地及外資大型券商和銀行的業內常規做法，協助內地存量投資者作有序、妥善的過渡與應對，以保障客戶財產安全及維持市場平穩秩序。

富途補充，由於目前監管細則尚未完全清晰，暫時未能提供具體的落實時間表及方案。一旦細則出台落實，將第一時間向外公布具體安排，並主動通知受影響客戶。公司重申，未來將繼續在各地相關法規的框架下，為客戶提供優質服務並穩健發展各項業務。

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