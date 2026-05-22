中證監嚴厲處罰老虎、富途、長橋 涉非法跨境經營 依法沒收全部違法所得 富途罰逾18.5億元人幣 老虎罰4.1億

中證監公佈，近日依法對老虎、富途、長橋的境內外相關主體在境內非法經營證券業務等行為立案調查並作出行政處罰事先告知。中證監指這3間券商涉及在內地境內，非法經營證券業務，依法沒收全部違法所得，嚴厲處罰。受消息影響，在美股上市的富途（FUTU）早段跌27.6%；老虎證券母企向上融科亦瀉25%。

老虎、富途、長橋境內外相關主體未經中證監核准，未取得經營證券經紀業務許可、經營證券融資融券業務許可，在境內開展證券交易營銷推廣、處理交易指令等相關證券業務服務並獲取相關收益，違反了《證券法》第120條的規定，構成非法經營證券業務。此外，三間機構境內外相關主體還違反了《證券投資基金法》第97條、《期貨和衍生品法》第63條的規定，構成非法從事公募基金銷售業務、非法從事期貨經紀業務。

沒收3間券商違法所得 嚴厲處罰

中證監指出，上述非法跨境展業行為，違反了中國證券基金期貨法律法規，破壞了市場秩序，必須堅決予以打擊，並依據《證券法》沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。

中證監又表明，會將繼續嚴厲打擊境外機構在境內非法經營證券業務等違法行為，全力維護資本市場秩序和穩定。

8部門嚴禁境外機構內地非法開戶

中證監同日聯同工信部、公安部、人民銀行、市場監管總局、金融監管總局、國家網信辦、國家外匯局等八個部門，聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》，明確嚴禁境外機構以任何形式在內地非法提供開戶及交易服務，並設立為期2年的集中整治期，以全面清理非法存量業務，堅決將此類活動逐出內地市場。

中證監有關部門負責人表示，為建立健全防範和打擊非法跨境證券期貨基金經營活動的長效機制，切實維護金融市場秩序和投資者合法權益，八部門在總結前期整治工作經驗的基礎上制定了該《整治方案》。

與前期的整治工作相比，本次整治更加突出全鏈條治理，取締要求將全面覆蓋行銷招攬、開戶、處理交易指令、資金劃轉等各個業務環節，嚴禁境外機構以任何形式在境內非法提供開戶和交易服務，並設置2年集中整治期清理非法存量業務，堅決將此類非法跨境經營活動逐出境內市場。

負責人續指，本次整治亦更加突出部際央地協作和跨境監管合作，整治措施將覆蓋證券監管、外匯管理、銀行監管、網絡管理以及犯罪打擊等多個領域，全面提升整治工作成效。

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香港證監：違反境外規定或構成不遵從《操守準則》

香港證監會同日發出通函，表明本港持牌法團應注意中國證監會及其他中國內地當局在2026年5月22日聯合發出的通知，指明對某些在內地進行的非法跨境證券、期貨及投資基金相關活動的整治方案。持牌法團應注意，若違反香港境外的司法管轄區的任何適用監管規定，或會構成不遵從《操守準則》第12.1段的情況，並可能會導致證監會對其採取監管或執法行動。持牌法團必須立即向證監會匯報嚴重違規事項。

香港證監會表示，近期對12家持牌證券經紀行的開戶作業手法進行了檢視，識別出重大缺失，包括對開戶文件的盡職審查，以及對與海外中介人建立的跨境代理關係的盡職審查及持續監察。

是次檢視發現，某些經紀行在開戶過程中接受了其客戶提交的可疑或偽造文件，及未能在對與海外中介人建立的跨境代理關係進行盡職審查及持續監察的過程中，識別出預警跡象和異常情況。這令人對客戶的意圖產生嚴重疑慮，包括帳戶有可能遭不當使用來進行可疑或不法交易，並使持牌法團面臨更大的洗錢及恐怖分子資金籌集風險。事實上，有部分帳戶其後涉及在沒有交易活動的情況下進行了可疑資金轉移。

因此，持牌法團必須對各種預警跡象保持警覺，例如帳戶僅用作存款並在資金被悉數提取後一直閒置，銀行帳戶出現頻繁變更，互無關連的客戶共用銀行帳戶或地址，以及海外中介人的客戶背景概況與該等中介人的司法管轄區或典型的客戶群不相符。

富途：嚴格遵循最新監管指引

富途表示，作為持牌金融機構，一直堅守高標準的合規營運。事實上，公司早前已全面停止為內地身份人士開設新帳戶，並對造假開戶採取「零容忍」態度，透過引入新技術以提升打擊成效。過去兩年間，公司已駁回數以萬計不合符規則的開戶申請。

隨著集團積極與監管機構溝通並落實整改，加上推動國際化戰略令海外有資產客戶數量持續攀升，截至2026年首季末，內地有資產客戶佔集團整體的比例已進一步回落至13%。

對於新指引下內地「存量客戶」（現有客戶）的後續安排，富途指出，是次行業性規則涵蓋所有境外金融機構。公司將嚴格遵循最新監管指引，並會參考本地及外資大型券商和銀行的業內常規做法，協助內地存量投資者作有序、妥善的過渡與應對，以保障客戶財產安全及維持市場平穩秩序。

富途補充，由於目前監管細則尚未完全清晰，暫時未能提供具體的落實時間表及方案。一旦細則出台落實，將第一時間向外公布具體安排，並主動通知受影響客戶。公司重申，未來將繼續在各地相關法規的框架下，為客戶提供優質服務並穩健發展各項業務。

長橋亦回應指，公司將嚴格按照監管要求，認真落實各項整改工作，依法合規推進相關安排，並在監管要求和法律法規框架下持續做好客戶服務與保障工作，現公司業務營運一切正常，客戶資金存放於獨立託管銀行賬戶中，安全不受影響。老虎亦表示，公司已注意到相關通知，將嚴格按照監管要求積極配合相關工作，並持續與監管機構保持密切溝通，目前公司各項業務運營正常。

富途罰款超過18.5億元人幣 老虎罰款超過4.1億人幣

富途於美股發通告指，中證監擬責令相關公司改正，沒收違法所得，並處以合計約18.5億元人民幣的罰款，同時對首席執行官李華處以約125萬元人民幣的個人罰款。該公司指，上述擬處罰決定尚需履行後續程序並經中國證監會最終確定，截至今年第一季度，富途內地入金帳戶約佔總入金帳戶的13%。老虎亦公布，中證監對其作出行政處罰，罰款總額約3.1億元人民幣，並沒收違法所得約1億元人民幣。公司董事、首席執行官及控股人吳天華亦受到警告，並被處以人民幣125萬元罰款。截至2025年底，老虎合併帳戶下中國內地零售客戶資產約佔公司總客戶資產的10%。

陳志華：或對本地券商造成較大的心理壓力和業務調整壓力

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，今次中證監明確指定要求相關機構清理非法存量業務，該些業務包括以非法手段開立、缺乏真實交易背景的增量帳戶，如用內地銀行開設的帳戶、虛假材料或由銷售團隊「充數」虛設的帳戶，並估計內地居民本人持真實香港銀行帳戶開立的帳戶，或不屬於本次清理範圍。他續指，據了解，有部分券商非法存量客戶中佔比可能高達一半，因此中證監今次的行動將短期內對本地券商造成較大的心理壓力和業務調整壓力，券商以後需合規為投資者開設戶口。他還建議，過去幾年尤其是疫情通關後經濟下行壓力大、部分券商確因生存壓力被動參與賬戶虛設，希望香港證監會今次能夠酌情減輕對該些券商處罰力道，避免一律公開譴責和罰款。

內地官媒亦引述分析指，本次整治不會影響現有的合法管道，投資者仍可透過港股通、合格境內機構投資者(QDII)及跨境理財通等合法管道進行境外投資。同時，方案採取分階段停止境內服務的方式引導投資者處理存量帳戶和資產，並未限制境外機構向位於境外的境內投資者提供交易服務，對境外市場的影響整體可控。

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