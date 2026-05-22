中證監嚴厲處罰老虎、富途、長橋 涉非法跨境經營 依法沒收全部違法所得 富途盤前挫逾三成

中證監公佈，近日依法對老虎、富途、長橋的境內外相關主體在境內非法經營證券業務等行為立案調查並作出行政處罰事先告知。中證監指這3間券商涉及在內地境內，非法經營證券業務，依法沒收全部違法所得，嚴厲處罰。受消息影響，在美股上市的富途（FUTU）盤前下挫逾三成。

老虎、富途、長橋境內外相關主體未經中證監核准，未取得經營證券經紀業務許可、經營證券融資融券業務許可，在境內開展證券交易營銷推廣、處理交易指令等相關證券業務服務並獲取相關收益，違反了《證券法》第120條的規定，構成非法經營證券業務。此外，三間機構境內外相關主體還違反了《證券投資基金法》第97條、《期貨和衍生品法》第63條的規定，構成非法從事公募基金銷售業務、非法從事期貨經紀業務。

沒收3間券商違法所得 嚴厲處罰

中證監指出，上述非法跨境展業行為，違反了中國證券基金期貨法律法規，破壞了市場秩序，必須堅決予以打擊，並依據《證券法》沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。

中證監又表明，會將繼續嚴厲打擊境外機構在境內非法經營證券業務等違法行為，全力維護資本市場秩序和穩定。

8部門嚴禁境外機構內地非法開戶

中證監同日聯同工信部、公安部、人民銀行、市場監管總局、金融監管總局、國家網信辦、國家外匯局等八個部門，聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》，明確嚴禁境外機構以任何形式在內地非法提供開戶及交易服務，並設立為期2年的集中整治期，以全面清理非法存量業務，堅決將此類活動逐出內地市場。

中證監有關部門負責人表示，為建立健全防範和打擊非法跨境證券期貨基金經營活動的長效機制，切實維護金融市場秩序和投資者合法權益，八部門在總結前期整治工作經驗的基礎上制定了該《整治方案》。

與前期的整治工作相比，本次整治更加突出全鏈條治理，取締要求將全面覆蓋行銷招攬、開戶、處理交易指令、資金劃轉等各個業務環節，嚴禁境外機構以任何形式在境內非法提供開戶和交易服務，並設置2年集中整治期清理非法存量業務，堅決將此類非法跨境經營活動逐出境內市場。

負責人續指，本次整治亦更加突出部際央地協作和跨境監管合作，整治措施將覆蓋證券監管、外匯管理、銀行監管、網絡管理以及犯罪打擊等多個領域，全面提升整治工作成效。

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香港證監：違反境外規定或構成不遵從《操守準則》

香港證監會同日發出通函，表明本港持牌法團應注意中國證監會及其他中國內地當局在2026年5月22日聯合發出的通知，指明對某些在內地進行的非法跨境證券、期貨及投資基金相關活動的整治方案。持牌法團應注意，若違反香港境外的司法管轄區的任何適用監管規定，或會構成不遵從《操守準則》第12.1段的情況，並可能會導致證監會對其採取監管或執法行動。持牌法團必須立即向證監會匯報嚴重違規事項。

香港證監會表示，近期對12家持牌證券經紀行的開戶作業手法進行了檢視，識別出重大缺失，包括對開戶文件的盡職審查，以及對與海外中介人建立的跨境代理關係的盡職審查及持續監察。

是次檢視發現，某些經紀行在開戶過程中接受了其客戶提交的可疑或偽造文件，及未能在對與海外中介人建立的跨境代理關係進行盡職審查及持續監察的過程中，識別出預警跡象和異常情況。這令人對客戶的意圖產生嚴重疑慮，包括帳戶有可能遭不當使用來進行可疑或不法交易，並使持牌法團面臨更大的洗錢及恐怖分子資金籌集風險。事實上，有部分帳戶其後涉及在沒有交易活動的情況下進行了可疑資金轉移。

因此，持牌法團必須對各種預警跡象保持警覺，例如帳戶僅用作存款並在資金被悉數提取後一直閒置，銀行帳戶出現頻繁變更，互無關連的客戶共用銀行帳戶或地址，以及海外中介人的客戶背景概況與該等中介人的司法管轄區或典型的客戶群不相符。

