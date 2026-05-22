中國監管機構傳要求上市公司交代AI關聯性 基金需披露估值方法

人工智能熱潮近期推動A股上升，彭博引述知情人士報道，中國監管機構要求部分上市公司和基金提供與其AI有關的資料，上海和深圳證券交易所近期要求多間上市公司澄清其核心業務是否與AI有實質性關聯，以及其對投資者的資訊披露是否足夠清晰。

報道指，監管機構詢問部分重倉AI相關板塊的ETF，以及其他基金管理人，要求其披露估值方法並證明所持資產的合理性。據報監管機構又詢問這些基金，如何應對高估值與企業盈利之間日益擴大的脫節所帶來的風險。

反映北京擔心AI掀股市震動

報道指，這些舉動反映內地政府對AI熱潮出現劇烈股市波動的擔憂。科技股為主的科創50指數日前創歷史新高，引發外界擔心股市過熱，甚至推高了那些與AI幾乎沒有關聯的公司的股價。

事實上，官媒近期也加強對股市了審慎態度，新華社主管的《經濟參考報》本周警告AI投資存在「隱性風險」，指出高企的估值與不確定的基本面之間存在錯配。

個別公司缺乏實質AI業務

報道引述一名公募基金經理表示，一些股票的股價是其盈利的數百倍甚至上千倍，但企業能否交出與估值匹配的業績仍有待觀察。報道又指出，AI概念股的氾濫令人擔憂，監管機構發現部分公司雖受散戶追捧，但實際上缺乏實質性的AI業務。

據公開資料，本月已有超過20間在內地及香港上市的公司發布了與AI和算力概念相關的澄清公告，向投資者說明公司收入和增長計劃在多大程度上依賴AI。其中包括釀酒商威龍股份，其股價在本月短短七個交易日內幾乎升了一倍。該公司本周發公告，否認獲得「算力資產注入」的傳聞，其股價周五一度跌停板。

上證指數收市升0.87%；深證成指及創業板指數齊升逾2%；科創50指數則升1.5%。