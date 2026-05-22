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恒指高開255點 阿里美團升1% 丹諾醫藥首掛升98%｜港股開市

股市
更新時間：09:29 2026-05-22 HKT
發佈時間：09:29 2026-05-22 HKT

美股周四先跌後升，有傳伊朗與美國就和平協議達成最終草案，道指收報50285點，升276點或0.55%；標指升12點或0.17%，報7445點；納指升22點或0.09%，報26293點；反映中國概念股表現的金龍指數跌1.5%，報6659點。英偉達績後跌1.8%；IBM獲華府資助10億美元，興建量子電腦晶片的生產設施，股價升12.4%；沃爾瑪次季盈利預測遜預期，股價挫7.3%。

港股方面，恒指今早高開255點，報25641點。科網股普遍向上，騰訊（700）升0.7%；阿里巴巴（9988）升1.7%；美團（3690）升1.2%；小米（1810）升1.4%。網易（9999）高開3.49%，該公司首季淨經調整利潤112.75億元，按年升0.34%勝預期。

聯想績後升近半成

聯想集團（992）高開4.86%，該公司全年純利升38%，AI相關收入增1.05倍。

蔚來（9866）首季經調整利潤4,350萬元，按年扭虧，開市升2.74%。

新股方面， 丹諾醫藥（6872）今日新上市，開報150元，較招股價75.7元高出98.15%。

北水動向方面，周四淨賣出港股61.05億港元。經緯天地(新) (2477)、中芯(981)、中海油 (883)分別獲淨買入12.41億港元、8.06億港元、4.25億港元；盈富基金 (2800)、阿里(9988)、騰訊(700)分別遭淨賣出24.75億港元、15.27億港元、10.85億港元。

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