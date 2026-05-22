恒指升219點 智譜飆近27% 聯想升近兩成 專家料下周試二萬五｜港股收市

美伊據報已非常接近達成和平協議的最終草案，市場繼續憧憬中東戰事完結，美股隔晚先跌後升，亞洲股市亦續強，港股在周四走弱後，周五重拾升勢。加上中國發改委指正在謀劃出台加快人工智能落地的配套文件，AI相關股有炒作，恒指全日收報25606點，升219點，結束兩日跌勢。大市成交回落至2812億元，北水再轉流出64.94億元，連續兩日流出。

恒指高開255點，升幅一度收窄至97點，其後外圍股市愈升愈有，及晶片、科網、大模型等AI概念股在走強，恒指最多升346點，最終全日收報25606點，升219點；國指收報8550點，升75點；科指收報4869點，升100點。

恒指全周跌356點 三大指數連跌兩周

一周計，恒指累跌356點；國指累跌140點；科指累跌71點，三大指數連跌兩周；聯想（992）累升26.8%，為本周表現最佳藍籌股；理想汽車（2015）累跌18.3%，為表現最差藍籌股股。

國家發改委正在謀劃出台加快人工智能落地的配套文件，並澄清從未要求中國科技企業不得接受外商投資，AI科技股走勢強勁。AI大模型股智譜（2513）飆升26.9%，收報1,282 元；MiniMax（100）大升15.9%，收報768.5 元；迅策 （3317） 升6.4%，收報241.4 元；

中芯升7.6% 兆易創新急近13%

晶片股亦受捧，中芯（981）揚7.6%，收報79.85 元；兆易創新 (3986)急升12.9%，收報778 元；瀾起科技 (6809)漲5.7%，收報471.8 元；華虹半導體（1347）走高1.6%，收報130.1元；天數智芯（9903）彈高9.6%，收報487 元。

科網股回暖，聯想集團（992）去年AI收入翻倍，業績後股價走高19.8%，收報15.75 元；為表現最佳藍籌股；網易（9999）上季業績勝預期，股價揚5.7%，收報181.5 元；阿里巴巴（9988）向上0.8%，收報127 元；小米（1810）升1.1%，收報30 元。

內需消費股逆市向下。海底撈（6862）大跌4.3%，收報12.92元，為表現最差藍籌股；蒙牛乳業（2319）下滑4.1%，收報16.73元；康師傅（322）跌3.7%，收報11.63元；百威亞太（1876）挫2.2%，收報7.1元。

偉易達減派息 逆市近13%

各股方面，蔚來（9866）首季經調整利潤4,350萬元，按年扭虧，股價仍跌0.4%，收報42.78 元；首掛新股丹諾醫藥（6872）收報211 元，較招股價75.7元大升1.8倍，不計手續費，一手賬面賺6765元；偉易達(303)全年少賺14%兼減派息，股價逆市挫12.9%，收報53.3元。

伍禮賢：港股短期震蕩偏弱

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股今日回升主要受本周前期跌幅較大形成的技術性修復，以及外圍市場回暖帶動影響。他指出，近期港股持續承壓，源於內地公布的經濟數據不及預期，對市場信心形成拖累，而證監會收市後對部分券商作出處罰，料將進一步影響市場氛圍，港股短期仍以震蕩偏弱為主，下周恒指大概率面臨25000點考驗，存在下試該水平的可能。

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1430：恒指午後維持近300點升幅，AI模型、算力硬件股表現強勢，「AI三寶」的智譜（2513）最新升28%；MiniMax（100） 升14%；迅策 （3317） 升逾9%。生產PCB材料的建滔集團（148）及建滔積層板（1888）分別升6.7%及12.7%。

聯想集團（992）升18.7%；聯想控股（3396）亦升逾13%。中芯（981）升近6%；瀾起科技（6809）、天數智芯（9903）均逾6%。

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1220：恒指今早高開255點後反覆向上，中午收市升309點或1.22%，報25696點。成交額1,356.69億元。科指半日升99點或2.09%，報4868點。

聯想集團（992）績後曾升逾18%，中午收市升16%，報15.26元。該公司去年AI收入翻倍，董事長楊元慶對未來兩年內躍升為千億美元規模企業目標充滿信心。網易（9999）上季業績勝預期，半日升8.4%，報186.2元。重磅科網股則個別發展，騰訊（700）升0.86%；小米（1810）升1.68%；阿里巴巴（9988）升1.9%；美團（3690）跌0.48%；京東（9618）跌1.05%。

恒生指數公司今日收市後進行季檢，有分析料智譜（2513）及MiniMax（100）有望獲納入恒生科技指數，半日分別大升19.6%及11%。

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海底撈挫半成 蒙牛跌3%

內需股捱沽，海底撈（6862）半日跌5.77%；蒙牛乳業（2319）及康師傅（322）齊跌逾3%。

今日新上市的丹諾醫藥（6872），中午收報178.6元，較招股價75.7元高出135.9%。

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0930：美股周四先跌後升，有傳伊朗與美國就和平協議達成最終草案，道指收報50285點，升276點或0.55%；標指升12點或0.17%，報7445點；納指升22點或0.09%，報26293點；反映中國概念股表現的金龍指數跌1.5%，報6659點。英偉達績後跌1.8%；IBM獲華府資助10億美元，興建量子電腦晶片的生產設施，股價升12.4%；沃爾瑪次季盈利預測遜預期，股價挫7.3%。

港股方面，恒指今早高開255點，報25641點。科網股普遍向上，騰訊（700）升0.7%；阿里巴巴（9988）升1.7%；美團（3690）升1.2%；小米（1810）升1.4%。網易（9999）高開3.49%，該公司首季淨經調整利潤112.75億元，按年升0.34%勝預期。

聯想績後升近半成

聯想集團（992）高開4.86%，該公司全年純利升38%，AI相關收入增1.05倍。

蔚來（9866）首季經調整利潤4,350萬元，按年扭虧，開市升2.74%。

新股方面， 丹諾醫藥（6872）今日新上市，開報150元，較招股價75.7元高出98.15%。

北水動向方面，周四淨賣出港股61.05億港元。經緯天地(新) (2477)、中芯(981)、中海油 (883)分別獲淨買入12.41億港元、8.06億港元、4.25億港元；盈富基金 (2800)、阿里(9988)、騰訊(700)分別遭淨賣出24.75億港元、15.27億港元、10.85億港元。