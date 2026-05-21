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美股受累油價及債息回升 道指早段跌逾200點 摩通戴蒙警告債息將大幅抽升

股市
更新時間：21:36 2026-05-21 HKT
發佈時間：21:36 2026-05-21 HKT

中東局勢多變，據報伊朗最高領袖已下令接近武器級的鈾留在國內，市場憂影響兩國談判，美股高位受壓，道指早段跌逾200點。

道指報49777點，跌232點；標指報7394點，跌38點；納指報26100點，跌170點或0.7%。港股夜期亦跌50點。

油價升4%

油價回彈，紐約期油每桶報102美元，升近4%。10年期債息報4.613厘，升2點子。

Nvidia績後腳軟

Nvidia（NVDA）亮麗業績無法提振股價，跌0.5%。不過微軟（MSFT）及特斯拉（TSLA）雙雙逆市升1%。

摩根大通行政總裁戴蒙警告，債息或會從目前的水平大幅上升，抑制投資者的入市情緒，「我們可能已經從儲蓄過剩的時代，轉向儲蓄不足的局面。」

專家：通脹及經濟放緩憂慮難以忽視

Global X ETF投資策略主管Scott Helfstein指出，市場剛度過強勁表現的業績期，不少企業盈利預期獲上調，但投資者對通脹及經濟放緩的憂慮仍然存在，將難以忽視。但他指出，目前仍有許多積極趨勢，繼續推動經濟及市場增長。

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