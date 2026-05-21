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同程旅行首季經調整多賺19% 消費偏好向沉浸式體驗轉移

股市
更新時間：18:39 2026-05-21 HKT
發佈時間：18:39 2026-05-21 HKT

綜合旅遊服務平台同程旅行（780）首季業績經調整淨溢利9.41億元（人民幣，下同），按年增長19.4%。

同程聯席董事長兼首席執行官馬和平表示，受消費者旅遊需求結構轉型及利好的假期政策驅動，中國旅遊行業延續了良好的增長趨勢。同程指出，對業務及整體中國旅遊行業前景充滿信心，而消費者越來越重視旅遊消費中的情緒價值，消費偏好正向沉浸式體驗轉移，由此催生了旅遊行業全新的消費場景及增長機遇。

月付費用戶維持平穩

期內，收入50.06億元，按年升14.4%。平均月付費用戶維持於4640萬人水平；而年付費用戶按年增加2.7%，至2.54億人；累計服務人次增4.5%，至20.47億。

住宿間夜量增長強勁

同程指出，首季住宿業務收入按年增長14.7%，至13.6億元，其中住宿間夜量增長強勁，受高品質住宿需求上升推動，第一季度內公司平台上高品質酒店間夜量佔比按年持續提升。

該公司又指，交通業務持續展現出韌性，首季交通票務服務收入按年增長6.2%，至21.24 億元，主要得益於提升用戶出行體驗的增值產品和服務的持續豐富。同程指，國際機票業務儘管受地緣政治的不利因素，影響了部分地區的出境遊需求，但該公司通過具競爭力的定價策略及優質服務進一步鞏固品牌認可度，在業務量與收入方面均實現穩健增長。

拓展出境遊服務

同程表示，未來將繼續專注於核心OTA（線上旅遊平台）業務，在鞏固大眾市場地位的同時，穩步拓展出境遊服務，以加強公司的全球影響力。該公司又指，將加速酒店管理板塊的擴張，着力擴展酒店網絡與提升執行效率。

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