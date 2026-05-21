網易首季經調整淨利潤維持113億勝預期 指經典遊戲收入持續強勁

網易（9999）公布今年3月底止首季業績，淨收入305.91億元（人民幣，下同），按年增長6.11%，勝市場預期；經調整利潤112.75億元，按年微升0.34%。季息每股派0.144美元，按年增6.7%。

遊戲收入增7% 遊戲續擴國際版圖

各業務分部方面，遊戲及相關增值服務淨收入257.13億元，按年增長6.9%，主要來自《夢幻西游》系列和《燕雲十六聲》等自研遊戲淨收入提升。網易指，多款經典遊戲玩家活躍度和收入表現持續強勁，《燕雲十六聲》和《漫威爭鋒》等熱門產品持續擴展國際版圖，而暴雪系列產品在中國市場保持穩健的營運。

有道淨收入13.48億元，按年增長3.8%；網易雲音樂（9899）淨收入19.81億元，增長6.6%；創新及其他業務淨收入15.49億元，下跌4.61%，因電商和廣告業務的淨收入下降。

丁磊：創作超越玩家期待內容

網易首席執行官丁磊表示，該集團將依舊致力於強化技術能力，聚焦內容和研發創新，通過融合前沿技術與運營能力，將打造超越玩家期待的精品內容和豐富體驗，觸達更廣闊的全球玩家群體。他指，在全球推出的新品和內容展現出跨市場吸引力，繼續支撐其全球化戰略。

股份回購累計21億美元

截至今年3月底，網易在股份回購計劃下已購買約2320萬股美國存託股，共計約21億美元。