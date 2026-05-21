港股反彈乏力 250日線不容再失｜古天后

5月21日，大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢頗大。有消息指美伊短期重返談判桌，美國債息及國際油價從高位回順，美股周三拾級而上，道指低開15點後，最多反彈703點，高見50067，收市略為回順，升645點或1.31%，報50009；標指升79點或1.08%，報7432；納指升399點或1.54%，報26270。高盛急彈5.8%，為升幅最大道指成份股，收報982.12美元創歷史新高。亞馬遜升2.2%，蘋果回升1.1%，英特爾急升7.4%，美光再升4.8%。油價回落，雪佛龍跌3%，為表現最差道指成份股。Nvidia業績公布雖然略超預期，但股價反而略為回軟。

儲局周四凌晨公布議息紀錄

Advisors資本管理的投資組合經理JoAnne Feeney表示，AI建設不只持續一個季度，可能延續到2028年或以後。然而，Nvidia已使市場形成一種預期，每季表現均超預期，若未能做到將令投資者失望。瑞銀首席策略員Bhanu Baweja指出，隨着實質可支配收入增長近乎零及財政支持消退，美國消費將放緩，可能對股市帶嚟威脅。佢指出，市場太過專注於超大型雲服務商（hyperscaler）資本開支，忽略消費者及金融板塊放緩風險，提到首季盈利增長掩蓋背後嘅疲弱狀況。

聯儲局於香港時間周四凌晨公布上次議息紀錄，官員普遍認為如果伊朗戰爭繼續加劇通脹，加息將是必要的手段。美國10年期債息一度回落10.8個基點，至4.566厘，30年期債息降低7.4個基點，低見5.107厘。據彭博編制的指數顯示，全球年期至少10年的債券平均孳息率一度升上2008年7月以來最高。費城儲銀總裁保爾森（Anna Paulson）周二出席活動時稱她傾向維持利率不變，減息的前提是通脹改善方面持續取得進展。

美滙指數一度升0.14%至99.471，其後輕微倒跌；日本財務大臣片山皋月再次發出干預滙市警告，日圓曾漲0.3%至158.61兌每美元。觀望中東局勢發展，紐約期油連跌兩日，收市跌5.66%，報每桶98.26美元，但今早再度逼近100美元。

恒指短線支持仍為25500至25600

港股昨日低開88點後，一度跌242點，見25555全日低位，但並未有重返周一低位，而250日線最後亦失而復得，收市跌幅收窄至146點，報收25651，已連續三日守於250日線即25600水平之上，成交額2,620億元，未見有更多資金於現水平入場買貨，成交動力略嫌不足。至夜期時段，有消息指美伊協議文本獲得進展，有望於短時間內公布，美伊將再重啟談判，消息刺激金價回升，油價回落，至今早亞洲時段，紐約期指重返100美元之下，而金價則企穩4,500美元水平。美股三大指數回升，夜期一度升逾200點，而ADR則高水逾百點，今早黑期亦企穩於25700水平之上，可惜港股今早高開低走，恒指高開182點，即掉頭向下，再度重返250日線水平爭持。

留意恒指短線重要支持仍為25500-25600水平，若進一步企穩25800，方有條件繼續反彈，反彈上方阻力為26000-26050約20日線，下一阻力為26150約10日線及100日線匯聚區。重返20日線水平及重返所有移動平均線之上，港股方能扭轉近日開始轉弱並進行調整之局面。一旦今日再失守25600，則向下考驗25000-25200水平，並回補上月上升裂口。

古天后