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三星最後關頭避過罷工危機 股價曾飆7% 韓股暴升觸發熔斷

股市
更新時間：10:52 2026-05-21 HKT
發佈時間：10:52 2026-05-21 HKT

三星電子與工會達成初步協議，在最後關頭避免了罷工危機。受消息刺激，韓國Kospi指數今早升逾6%，三星股價曾升近7%，競爭對手SK海力士亦一度升7%。韓股大升更導致Kospi指數及Kosdaq指數啟動熔斷機制，暫停程式化交易5分鐘。

綜合外電報道，三星電子和工會的談判在最後一刻達成初步協議，三星電子周三晚上發表聲明指，勞資雙方已就工資和集體談判協議達成初步協議。工會亦證實，暫停原定於5月21日至6月7日舉行的罷工計劃。

英偉達業績反映記憶體需求仍強

Eugene資產管理公司的首席投資官Ha SeokKeun表示，勞資雙方達成的初步協議，從降低不確定性的角度來看是個正面消息，他又指英偉達的財報電話會議再次強調，人工智能驅動的記憶體需求，特別是高頻寬記憶體（HBM）和先進 DRAM依然極為強勁，也推動相關韓股今早大升。Fibonacci全球資產管理行政總裁Jung In Yun亦指，由於全球 AI 基礎設施的需求，韓國的半導體產業在基本面上依然非常強勁。

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韓國股市今年來全球表現最佳，升幅超過80%，主要由於人工智能的需求推動了記憶體晶片股急升。

過去數日，三星電子和工會反覆進行談判，工會負責人周三早上仍表示周四會進行罷工。由於三星對韓國經濟的重要性，韓國政府在最後關頭再次出面斡旋，勞動部長Kim Young-hoon昨晚召集雙方進行磋商，最終晚上10時半左右，雙方達成了初步協議。

特殊獎金計劃3年盈利目標1.04萬億

根據方案，三星將啟動特殊的績效獎金制度，根據半導體部門的盈利情況獎勵員工。這項為期十年的獎金計劃將涉及更高的利潤目標：2026年至2028年年目標為200萬億韓元（約1.04萬億港元），2029年至2035年為100萬億韓元（約5200億港元）。三星工會通知成員，將於5月23日上午9時至5月28日上午10時就2026年初步薪酬協議進行投票。

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