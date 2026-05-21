特朗普稱美伊談判步「最後階段」 恒指高開182點 中芯升逾3% 滴普配股挫逾半成｜港股開市

美國總統特朗普表示，與伊朗的談判已進入「最後階段」，油價周三應聲急跌，今早則稍為回升，紐約期油最新已跌穿100美元關口，報98.7美元，布蘭特期油則報105.42美元。美國債息亦見回落，其中30年期債息跌至5.123厘、10年期息則跌至4.586厘。金價反彈，現貨金暫升0.4%至約4,561美元。

美股三大指數周三全線反彈，道指收市升645點或1.31%，報50009點；標指升79點或1.08%，報7432點；納指升399點或1.54%，報26270點。亞太區股市今早向上，日股暫升逾3.4%至61878點，韓股更升6.3%至7659點。

中芯及滙控高開逾3%

港股方面，恒指今早高開182點，報25833點。藍籌股中，中芯（981）升3.8%；滙控（005）及洛鉬（3393）亦分別升3.2%及3.1%，為表現較佳股份。

科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）及騰訊（700）開市分別升0.5%及1%；美團（3690）升1.6%；小米（1810）升0.2%；京東（9618）無起跌；百度（9888）則跌0.4%。

滴普科技折讓19.8%配股

個股消息中，滴普科技（1384）配售794.2萬股新H股，集資約4億元，相當於經擴大已發行股份2.4%，每股配售價50.58元，較上日收市價63.05元折讓19.8%。該股開市報59.5元，跌5.6%。

華勤技術獲納入港股通

此外，深交所港股通標的證券名單調入華勤技術（3296），5月21日起生效。該股開市報112.7元，升2.8%。

北水動向方面，昨日淨買入港股57.08億元，其中中芯國際（981）、中移動（941）及華虹半導體（1347）分別獲淨買入21.66億元、15.64億元及7.98億元；而兆易創新（3986）、阿里（9988）及五一視界（6651）分別遭淨賣出4.7億元、1.68億元及7,668萬元。

