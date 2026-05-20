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美股早段反彈 道指升逾300點 Nvidia績前升1%

股市
更新時間：22:38 2026-05-20 HKT
發佈時間：21:59 2026-05-20 HKT

美股股王Nvidia（NVDA）公布季績前夕，大市出現反彈，道指升逾300點。

道指49670點，升307點；標指報7403點，升50點；納指報26122點，升252點或1%。長債息升勢喘定，10年期債息報4.633厘，跌3.4點子。

Nvidia績前升逾1%，將於收市後公布季績。特斯拉（TSLA）、亞馬遜（AMZN）亦場升約1%。

Nvidia盈利料再倍增 關注出貨量指引

市場預期Nvidia上季收入達788億美元，按年增79%；每股盈利為1.77美元，急增1.2倍。投資者關注該集團晶片出貨量及提升產能的指引，以及應對AI競爭對手的措施，並藉此判斷美股科技股的上漲空間。

專家：市場需證明AI前景抗衡債息上升

Main Street研究投資總監James Demmert指出，Nvidia業績發布正當其時，市場需要數據證明AI的前景，能抗衡債息上升的不利因素。

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