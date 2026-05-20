恒大物業潛在交易排他性談判期限屆滿 仍在進一步磋商 股價曾急跌10%

恒大物業（6666）昨晚發公告表示，獲清盤人告知，根據潛在賣方與潛在買方簽訂的排他性協議，有關潛在交易的排他性談判期限已於5月15日屆滿且未獲延長。該股今早曾跌一成，低見1.29元；暫報1.35元，續跌逾6%。

雙方未達任何正式協議

不過，恒大物業指儘管排他期已到期，但潛在賣方與潛在買方之間的討論仍在繼續，旨在最終確定有關潛在交易的正式買賣協議條款。公告又提到，潛在賣方合共持有公司51.016%的股份；潛在交易仍須待潛在賣方與潛在買方就任何最終買賣協議條款進一步磋商；以及雙方尚未就潛在交易達成任何正式或具有法律約束性的協議。

早前彭博曾有報道指出，中國恒大清盤人已選定廣東旅控集團及進行專屬談判，洽購恒大物業大部份股權；另外，還有太盟資本及其他投資者，可能聯同廣東旅控，參與談判。

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