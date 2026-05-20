Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒大物業潛在交易排他性談判期限屆滿 仍在進一步磋商 股價曾急跌10%

股市
更新時間：10:52 2026-05-20 HKT
發佈時間：10:52 2026-05-20 HKT

恒大物業（6666）昨晚發公告表示，獲清盤人告知，根據潛在賣方與潛在買方簽訂的排他性協議，有關潛在交易的排他性談判期限已於5月15日屆滿且未獲延長。該股今早曾跌一成，低見1.29元；暫報1.35元，續跌逾6%。

雙方未達任何正式協議

不過，恒大物業指儘管排他期已到期，但潛在賣方與潛在買方之間的討論仍在繼續，旨在最終確定有關潛在交易的正式買賣協議條款。公告又提到，潛在賣方合共持有公司51.016%的股份；潛在交易仍須待潛在賣方與潛在買方就任何最終買賣協議條款進一步磋商；以及雙方尚未就潛在交易達成任何正式或具有法律約束性的協議。

早前彭博曾有報道指出，中國恒大清盤人已選定廣東旅控集團及進行專屬談判，洽購恒大物業大部份股權；另外，還有太盟資本及其他投資者，可能聯同廣東旅控，參與談判。

相關文章：恒大清盤人據報向羅兵咸永道索償570億 指控審計過程中存在疏忽及虛假陳述

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
曼谷一間酒吧外國遊客座無虛席。 美聯社
01:08
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
17小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
16小時前
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即時娛樂
2026-05-19 10:00 HKT
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
影視圈
23小時前
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
18小時前
六合彩︱頭獎3900萬攪珠結果出爐 即睇幸福兒係咪你！
社會
14小時前
港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅
港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅
影視圈
14小時前
2025日本五一黃金周，成田機場航廈擠滿旅客。 路透社
遊日注意｜出國稅加價變3000日圓 7月1日起實施
即時國際
13小時前
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年聯賽封王。美聯社
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年聯賽封王
足球世界
4小時前