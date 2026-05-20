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港股250日線為關鍵支持 失守向下補裂口｜古天后

股市
更新時間：10:37 2026-05-20 HKT
發佈時間：10:37 2026-05-20 HKT

5月20日，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，早上部份地區雨勢較大。環球通脹憂慮加劇，美國30年期債息衝上5.19厘，創2007年以來約19年高位。美股周二繼續受壓，三大指數回軟，道指最多跌441點，收市跌幅縮至322點或0.65%，報49363；標指跌49點或0.67%，報7353，連跌3個交易日；納指盤中曾跌1.5%，收市跌220點或0.84%，報25870。 

重磅股中，Tesla股價收市挫1.4%，Nvidia跌0.8%。Alphabet與黑石組建人工智能（AI）雲端服務公司，前者股價跌2.3%，競爭對手CoreWeave下跌3.8%，亞馬遜跌2.1%，思科（CISCO）跌2.9%，為跌幅最大道指成份股。

花旗：逢低買美債策略已變

美國10年期債息曾揚9.79個基點，至4.6853厘，30年期債息漲7.23個基點，至5.1953厘。花旗駐倫敦宏觀利率策略員Jim McCormick指出，美國30年期債息下一個關鍵位喺5.5厘，即2004年以來高位，佢表示核心通脹未有放緩跡象，投資者逢低買入美債策略亦已改變。

美國銀行每月調查顯示，追逐股市反彈浪嘅基金經理於5月份股票配置升至淨超配50%，高於上月13%，上調幅度為歷來最大，並達到2022年1月以來最高水平，期內現金水平則屬2024年2月以來最大跌幅，降至3.9%；73%受訪者認為半導體長倉為最擁擠交易。調查並反映，62%受訪基金經理預期美國30年期債息將升破6厘水平，視通脹為投資回報最大風險，即使大部分人仍估計聯儲局未來一年將減息。

七大工業國（G7）財長於巴黎會議後發表聲明，指中東戰爭威脅經濟並加劇通脹，尤其對能源、食品及肥料供應鏈構成壓力，但成員國承諾唔會過度運用財政援助，避免公共財政承受過重負擔。

恒指若失守25600 下試25200

昨日港股反彈，恒指最多曾升170點至25845，收市升122點或0.47%，報收25797，守住250日線，並重返50日線約25774，成交額2,721億元，北水由周一淨流走，改為周二淨流入。港股目前仍處於調整之中，上周未能重返27000後，再度失守多條移動平均線，並一度考驗250日線約25600水平，昨日展開反彈，可惜外圍股市亦開始進行調整，影響整體氣氛，反彈之路遇上重重阻力。

若今日能守住250日線即25600水平，及企穩25800水平，穩守50日線，則反彈有望持續，進一步挑戰5周線及10日線，約26000水平，料26000水平為首個反彈阻力。相反，今日若失守25600水平，則向下回補4月8日上升裂口25254-25668機會較大，裂口底部25200水平料有一定支持。如25200亦告失守，則下方25000心理關口為下一支持。回補裂口後，如能迅速收復250日線及50日線，則調整有望完成，港股或繼續於25000-27000大型區間內上落。

古天后

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