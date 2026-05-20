Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美長債息高企 恒指低開88點 兩新股一升一跌 歡喜傳媒急升逾14%｜港股開市

股市
更新時間：09:28 2026-05-20 HKT
發佈時間：09:28 2026-05-20 HKT

中東局勢繼續不明朗，美國總統特朗普表示，若談判未有成果，美國或會在數日內恢復對伊朗打擊；另一方面，G7指戰爭威脅經濟及加劇通脹，市場押注利率維持高企，美國30年期債息一度高見5.198厘，升至近20年高位。美股三大指數周二全線下跌，道指收市跌322點或0.65%，報49363點；標指跌49點或0.67%，報7353點；納指跌220點或0.84%，報25870點。

亞太區股市今早受壓，日股暫跌1.1%至59898點；韓股跌0.9%至7206點。港股方面，恒指今早低開88點，報25709點；藍籌股中，中海外（688）開市跌逾2%，攜程（9961）亦跌1.5%。

科網股普遍下跌，阿里巴巴（9988）及騰訊（700）開市分別跌0.3%及無起跌；美團（3690）跌0.06%；小米（1810）逆市跌0.33%，百度（9888）亦跌1.4%，惟京東（9618）逆市升0.6%。

歡喜傳媒向範式智能配股

個股消息中，歡喜傳媒（1003）向範式智能（6682） 配股，同時雙方訂立戰略合作及合資框架協議，擬在影視創作、互動文娛、遊戲開發、知識產權周邊衍生等領域合作及成立合資企業；範式智能全資附屬公司Phancy Internationa則以每股0.275元認購歡喜傳媒7.3億股，涉資約2億元，佔已擴大發行股本逾14%，每股作價與上日收市價相同。歡喜傳媒及範式智能股價開市分別升14.5%及跌0.5%，報0.315元及33元。

拓璞數控國際發售超購逾29倍

新股方面，拓璞數控（7688）公開發售錄得逾3,763倍超購，一手中籤率8%，國際發售超購逾29倍；開市升40%，報37元。

馭勢科技開市「潛水」逾7%

另一新股馭勢科技（1511），公開發售錄得6,776倍超購，一手中籤率5%；國際發售超購逾4倍；開市跌逾7%，報56元。

北水動向方面，昨日淨買入港股12.66億元，其中阿里巴巴（9988）、中海油（883）及盈富基金（2800）分別獲淨買入11.9億元、9.03億元及7.57億元；而長飛光纖（6869）、華虹半導體（1347）則分別遭淨賣出4.59億元及1,602萬元。   
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
曼谷一間酒吧外國遊客座無虛席。 美聯社
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
15小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
15小時前
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即時娛樂
2026-05-19 10:00 HKT
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
影視圈
21小時前
港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅
港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅
影視圈
13小時前
六合彩︱頭獎3900萬攪珠結果出爐 即睇幸福兒係咪你！
社會
13小時前
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年聯賽封王。美聯社
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年聯賽封王
足球世界
2小時前
2025日本五一黃金周，成田機場航廈擠滿旅客。 路透社
遊日注意｜出國稅加價變3000日圓 7月1日起實施
即時國際
12小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
17小時前