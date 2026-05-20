恒指半日跌142點 中芯華虹升8% 老鋪黃金挫半成｜港股開市

美國長債息高企拖累美股，今早亞太區股市亦普遍向下，恒指今早低開88點，最多曾跌242點，低見25555點；中午收報25655點，跌142點或0.55%，成交額1,407.19億元。科指中午報4865點，升7點或0.16%。

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.3%；美團（3690）微升0.06%；騰訊（700）跌0.56%；小米（1810）及百度（9888）分別跌1.89%及1.24%；京東（9618）則升1.5%。

長江存儲啟動A股IPO流程，晶片股借勢炒上，中芯（981）半日大升8.61%，報74.4元；華虹半導體（1347）升8.66%。

晶片「半新股」方面，英諾賽科（2577）升4.66%；瀾起科技（6809）升2.73%；天數智芯（9903）升1.53%。兆易創新（3986）則大升14.28%，創上市以來新高，據報里昂看好其DRAM業務將持續受惠於供應商的產能擴張，上調其盈利預測，將其H股目標價由538元調升至782.3元，重申「跑贏大市」評級。

中通快遞績後挫6%

中通快遞（2057）績後挫6.44%，為半日表現最差藍籌，該公司首季賺21.2億人民幣，按年升6.3%。

金價持續走弱，現貨金曾跌至4453美元，紫金黃金國際（2259）跌5.15%；紫金礦業（2899）跌3.29%；招金礦業（1818）跌4.13%；山東黃金（1787）跌3.66%。

金飾股亦捱沽，老鋪黃金（6181）跌5.44%，報504元，創52周新低。周六福（6168）跌近4%。

新股方面，拓璞數控（7688）開市升40%，半日升幅收窄至32.47%；馭勢科技（1511）開市跌逾7%，半日跌2.98%。

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0930：中東局勢繼續不明朗，美國總統特朗普表示，若談判未有成果，美國或會在數日內恢復對伊朗打擊；另一方面，G7指戰爭威脅經濟及加劇通脹，市場押注利率維持高企，美國30年期債息一度高見5.198厘，升至近20年高位。美股三大指數周二全線下跌，道指收市跌322點或0.65%，報49363點；標指跌49點或0.67%，報7353點；納指跌220點或0.84%，報25870點。

亞太區股市今早受壓，日股暫跌1.1%至59898點；韓股跌0.9%至7206點。港股方面，恒指今早低開88點，報25709點；藍籌股中，中海外（688）開市跌逾2%，攜程（9961）亦跌1.5%。

科網股普遍下跌，阿里巴巴（9988）及騰訊（700）開市分別跌0.3%及無起跌；美團（3690）跌0.06%；小米（1810）逆市跌0.33%，百度（9888）亦跌1.4%，惟京東（9618）逆市升0.6%。

歡喜傳媒向範式智能配股

個股消息中，歡喜傳媒（1003）向範式智能（6682） 配股，同時雙方訂立戰略合作及合資框架協議，擬在影視創作、互動文娛、遊戲開發、知識產權周邊衍生等領域合作及成立合資企業；範式智能全資附屬公司Phancy Internationa則以每股0.275元認購歡喜傳媒7.3億股，涉資約2億元，佔已擴大發行股本逾14%，每股作價與上日收市價相同。歡喜傳媒及範式智能股價開市分別升14.5%及跌0.5%，報0.315元及33元。

拓璞數控國際發售超購逾29倍

新股方面，拓璞數控（7688）公開發售錄得逾3,763倍超購，一手中籤率8%，國際發售超購逾29倍；開市升40%，報37元。

馭勢科技開市「潛水」逾7%

另一新股馭勢科技（1511），公開發售錄得6,776倍超購，一手中籤率5%；國際發售超購逾4倍；開市跌逾7%，報56元。

北水動向方面，昨日淨買入港股12.66億元，其中阿里巴巴（9988）、中海油（883）及盈富基金（2800）分別獲淨買入11.9億元、9.03億元及7.57億元；而長飛光纖（6869）、華虹半導體（1347）則分別遭淨賣出4.59億元及1,602萬元。

