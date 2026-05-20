短炒博反彈要嚴控注碼｜唐牛

美債息急升，30年期息率升穿5.1厘水平，直逼疫情水平，環球股市應聲下挫。戰事未有明顯惡化，但債息自行挾高，對我們操作的直接影響是，今轉調整的時間及幅度會較長及較深，短炒博反彈要嚴控注碼。

中移動非中長線部署之時

本欄愛股之一中移動（941），聯同兩位兄弟聯通（762）及中電信（728），因為token概念炒高，中移動已逼近去年底高位，增值稅陰霾一掃而空。有把握7字頭入場的戰友，可以坐定定等財息兼收，未有貨的話，現階段入場只博短炒升見90元，絕非中長線部署之時。

唐牛

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本欄逢周一、三刊出