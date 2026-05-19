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馬浚偉明日起出任衍生集團聯席行政總裁 股價先炒高99%

股市
更新時間：10:44 2026-05-19 HKT
發佈時間：10:44 2026-05-19 HKT

衍生集團（6893）昨日宣佈馬志偉（別名馬浚偉）將獲委任為公司執行董事、董事會副主席及聯席行政總裁，並自5月20日起生效後，公司股價今早爆升，一度升近99%至0.27元；暫報0.265元，續升逾94％。

公告指出，馬浚偉將與關麗雯共同擔任公司聯席行政總裁，負責監督集團的整體管理及策略規劃。馬浚偉已與公司訂立服務協議，為期3年，有權收取每年252萬元薪酬，亦可能有權收取酌情花紅。

董事會相信，馬浚偉在企業管理及多渠道營運方面的背景將支持集團的業務活動，預期其營運經驗將為管理團隊提供有用指導，以提高營運效率並支持集團的發展策略。

積極透過代理出售物業

另一方面，衍生集團月初曾公佈，注意到若干媒體報道，指集團持有沙田一項物業連同一個車位及尖沙咀一項物業正透過物業代理以1.38億元及4500萬元的指示性要價分別進行放售；並確認正積極透過物業代理尋求出售相關物業的機會，且目前僅處於指示性要價階段。董事會認為，相關物業並非集團核心業務營運的必要資產，潛在出售事項對集團的業務營運並無重大影響。

不過，潛在出售事項為集團提供機會，包括變現現金及釋放現金價值，以支持集團進一步發展，以及節省與集團未償還銀行借款有關的所有融資成本。

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