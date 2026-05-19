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渣打目標2030年前實現18%有形股東回報 削企業職位逾15%

股市
更新時間：09:54 2026-05-19 HKT
發佈時間：09:54 2026-05-19 HKT

渣打集團（2888）發公告表示，計劃於2030年前實現18%的有形股東權益回報，同時在2030年前削減企業職能相關職位超過15%。該股開市201.4元，升約2.4%；其後升幅收窄，暫報198.9元，升約1.1%。

公告指出，渣打訂立了新中期目標，包括於2028年實現高於15%的有形股東權益回報，較2025年提高超過3個百分點，並將於2030年提高至約18%；於2025年至2028年實現高雙位數（high-teens）每股盈利複合年增長率及5至7%的收入複合年增長率。

逐步遞增每股股息

同時，借助正收入與成本增長差，於2028年實現約57%的成本對收入比率，較2025年的63%下降；透過提升生產力，於2028年前提高每名員工所創造的收入約20%，並在2030年前削減企業職能相關職位超過15%；在13至14%的普通股權一級資本比例範圍內營運，貸款損失率則維持於跨周期30至35個基點的範圍；以及支持30%或以上派息率，並逐步遞增每股股息。

該行又提到，正加強自動化、先進分析及人工智能的實際應用，以精簡流程、改善決策，並提升客戶服務及內部效能。

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