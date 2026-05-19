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特朗普推遲攻擊伊朗 恒指高開18點 阿里開市微跌 藥明合聯回購向上｜港股開市

股市
更新時間：09:27 2026-05-19 HKT
發佈時間：09:27 2026-05-19 HKT

美國總統特朗普表示，已下令推遲原定於周二（19日）對伊朗發動的預定軍事打擊；伊朗最高領袖穆傑塔巴則發聲明，重申將考慮在敵人不擅長的領域開闢新戰線。國際油價昨日衝高後，今早見回落，紐約期油報102.94美元，跌約1.4%；布蘭特期油跌2.1%，報109.74美元。至於現貨金價跌約0.09%，報4,562美元。

美股三大指數周一個別發展，其中道指收市升159點或0.32%，報49686點；標指跌5點或0.07%，報7403點；納指跌134點或0.51%，報26090點。亞太區股市今早弱勢，日股今早跌約0.1%至60752點，韓股則跌逾3%至7260點。

網易開市升逾2% 滙控漲逾1%

港股方面，恒指今早高開18點，報25693點。藍籌股中，網易（9999）開市升2.6%，滙控（005）升1.4%，為表現最佳藍籌；相反，華潤萬象生活（1209）及京東（9618）分別跌2%及1.9%。

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）及騰訊（700）開市分別跌0.9%及無起跌；美團（3690）跌0.7%；小米（1810）升0.07%，百度（9888）昨晚公佈業績後，開市跌0.15%。

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藥明合聯擬斥最多1億美元回購

個股消息中，藥明合聯（2268）擬動用最多1億美元的內部資金，委託專業受託人按市價在公開市場購買公司股份；該股開市報54.55元，升逾2%。

藥捷安康折讓18%配股

此外，藥捷安康（2617）擬配售383.6萬股，集資1.6億元，相當於經擴大已發行H股1.2%及已發行股份約0.9%，每股配售價40.83元，較上日收市價折讓18%；該股開市報47.38元，跌約5%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股78.76億元，國壽（2628）、理想汽車（2015）及騰訊（700）分別獲淨買入13.45億元、7.65億元及5.49億元；而盈富基金（2800）、阿里（9988）、泡泡瑪特（9992）分別遭淨賣出53.02億元、13.42億元及4.04億元。 
 

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