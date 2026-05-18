美國傳暫豁免對伊朗石油制裁 道指早段回升逾100點 10年債息略回落

美股反覆上落，伊朗傳媒報道指，美國提議在與伊朗達成最終協議前，暫時豁免對伊朗的石油制裁。道指早段先跌後升逾100點。

道指升108點，報49634點；標指升12點，報7420點；納指升38點或0.1%，報26263點。10年期債息略回落4.585厘，跌1點子。

紐油再跌穿100關

油價先升後回，紐約期油轉跌1.3%，報每桶99.75美元。

明星科技股個別發展，Google母企Alphabet（GOOG）及亞馬遜（AMZN）升逾1%，特斯拉（TSLA）跌2%。

專家：沃什上場仍難減息

金融研究機構Yardeni研究總裁Ed Yardeni指出，市場仍關注息口，雖然美國總統特朗普要求新上任的聯儲局主席沃什減息，但市場普遍預期利率將在一段更長期間維持高位，因宏觀經濟環境已不再支持寬鬆政策，「更不用說減息。 」