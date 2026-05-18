都市麗人執董吳小麗斥逾100萬元增持股份 高層累計入貨1100萬股

都市麗人（2298）公布，執行董事吳小麗已於4月23日至5月18日期間，按每股約0.442元的平均價格在公開市場增持合共239.7萬股公司普通股，合共約106萬元。該公司指，自4月以來，其主要管理層累計在公開市場增持約1138萬股公司股份，以實際行動展現對公司價值及發展前景的信心。

今年穩健發展 穩步拓展海外市場

都市麗人表示，集團今年將以穩健發展為核心，同步推進品牌提質與海外布局，子品牌「純棉居物」 將強化產品矩陣、優化運營管理，打造城市樣板店，維持高增長態勢；主品牌「都市麗人」 持續深耕線下精細化運營，結合即時零售模式提升門店效率，同時正式開啟國際化征程，以越南門店為試點，穩步拓展海外市場，全力實現高品質發展。