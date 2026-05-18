債息回升外圍調整 港股未創新高已回落｜古天后

5月18日，多雲，有幾陣驟雨。美國總統特朗普上周五結束了前後僅36小時「旋風式」訪華行程，但明顯中美雙方矛盾未有化解，雙方所促成嘅貿易協議，包括中國承諾購買更多美國大豆，以及向波音訂購飛機，則換來部份中企可使用H200晶片。對於侵侵今次率領由17間巨企組成、總市值超過18萬億美元嘅浩大商業團隊訪問中國，呢啲貿易協議僅為小菜一碟，結果市場係希望愈大，失望愈大。

港股上周表現反覆，雖然習特會舉行期間，恒指周四高開450點，一度高見26844近三個月高位便掉頭回頭，結果全日升幅最終全數蒸發，僅升1點，周五更急速下滑，跌至25847低位方能喘定，最終報收25962點，跌426點收市，按周則跌431點或1.63%。至夜期及ADR時段，港股表現持續疲弱，加上美股三大指數調整，拖累夜期一度跌穿25700水平。而今早黑期則跌至25600水平，連50日線亦不保。恒指及期指已跌穿5、10、20、100日線，並跌穿26100短線成交密密區頂部，而周五即市成交密集區頂部首個技術支持，期指更連周五即市成交密集區底部25850亦失守，夜期更跌穿50日線，短線走勢明顯轉差。

恒指上升軌底部25600不容有失

港股表現忽然轉弱，主要受到上周習特會並未見任何具體成果，再加上外圍股市創新高後，開市進行調整，港股受拖累則未曾再見高位已回頭。港股本周必須重返26150-26200水平，恒生指數才能緩解下跌壓力。至於下方首個重要支持為50日線即25750，以下一個更重要支持位25600即上升軌底部，以及近一個月低位，亦大約係日線保力加通道底部，更不容有失。雖然星期五恒生指數收市約25900水平，但夜期及黑旗分別跌至25750及25600水平關鍵支持，如周一開市續跌，未能重返26000關，再失守25600，料下行壓力更大。

另一邊廂，美股上周五亦顯著調整，道指周五收市瀉逾500點，報49526，跌537點或1.07%；標指挫92點或1.24%，報收7408；納指更跌410點或1.54%，報收26225。Nvidia重挫4.4%，英特爾及美光跌逾6%，Tesla降低4.8%。維權投資者阿克曼稱將披露持有微軟股份，微軟逆市漲3.1%，波音雖然接到大單，但股價再跌3.8%。特朗普周五結束訪華行程，佢喺回程美國時，於「空軍一號」專機上回應傳媒提問時表示，喺訪華期間，佢同習近平於會談中達成共識，伊朗不能擁有核武，以及必須重開霍爾木茲海峽。 特朗普亦稱，佢本來唔贊成美伊停火，美國只為幫巴基斯坦忙而停火。結果紐約期油因此而重返100美元水平之上。

全球債息回升 市場風險胃納急降

美債息回升，美國10年期債息一度大漲14.9基點至4.606厘的一年高位，30年長債孳息攀升11.7基點至5.13厘。同時，日本30年期債息升上4厘，同年期英國債息創28年新高。全球債息回升，拖累多地股市走軟，市場風險胃納急降，比特幣曾急滑3.7%，至78635美元。而市場開始懷疑今年非旦唔減息，仲有機會加息，連金價亦被拖累，跌至4500美元水平。

暫時環球股市受債息回升而調整，港股之前未有隨外圍創新高，反而因外圍調整而再度回軟，跌穿多條移動平均線，一旦呢個星期失守25600及250日線，本月下旬大市或向下回補裂口，下試25200水平，甚至25000較強支持。本周關鍵為港股能否收復26000失地，以及重返多條移動平均線上。

古天后