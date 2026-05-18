港股趁低買才是王道｜唐牛
更新時間：09:37 2026-05-18 HKT
發佈時間：09:37 2026-05-18 HKT
發佈時間：09:37 2026-05-18 HKT
港股上星期四在騰訊（700）及阿里巴巴（9988）業績帶動下造好，一度大升逾400點，衝上26800點水平，可惜好景不常（定係一如預期），大市高開後由頭沽到尾，埋單微升不足1點，近乎白做。
翌日（上周五）在外圍拖累下，恒指再跌逾400點，失守26000點水平，如果用即市高低位計，累積跌幅達千點。再一次證明，港股好消息只能食糊，追貨只會變成蟹貨，趁低買才是王道。
快手回落有值博率
根據呢個套路，近期最有值博率的股票，非快手（1024）莫屬，旗下可靈AI引資的消息，帶動股價衝至57.4元的兩個月新高，最新已跌穿50元，起步位也失守了，有耐性的戰友，值得一試。
唐牛
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