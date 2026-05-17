蓋茨基金會首季「清倉」微軟股份 去年稱所有資產投入慈善

微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）旗下慈善基金會「清倉」微軟（MSFT）股份。根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的13F文件顯示，蓋茨旗下慈善基金會今年第一季出售了最後持有的770萬股微軟股份，以該股上周五收報421.92美元計算，有關倉位價值逾32億美元。

去年第三季已大減倉65%

綜合媒體報道，SEC去年11月公佈13F持股文件時，蓋茨基金會曾在去年第三季出售了1,700萬股微軟股份，持股數量較第二季大幅下降近65%，亦是該機構成立以來最大規模的單季減持行為之一，當時蓋茨基金會仍持有約920萬股微軟。

另一方面，蓋茨「個人」最後一次較清楚出現在微軟持股表中，已是2019年，當年實益持有約1.03億股微軟普通股，佔1.34%；但到了2025年，微軟代理聲明中的5%以上主要股東只剩先鋒集團和貝萊德，而蓋茨已不在主要股東名單中。至於蓋茨「個人」是否仍透過私人帳戶、家族辦公室或其他實體持有微軟股份，則目前公開文件無法確認。

2000年與前妻創辦基金會

蓋茨基金會原名為比爾及梅琳達蓋茨基金會，由蓋茨與前妻梅琳達於2000年共同創辦，是全球最大慈善組織之一，「股神」巴菲特於2006年起擔任基金會受託人，但自2021年蓋茨與梅琳達離婚後，巴菲特便宣布不再擔任受託人。

基金會去年1月式更名為蓋茨基金會，目前唯一受託人為蓋茨本人，雖然投資組合由Cascade Asset Management負責管理，但其對投資決策仍具重要影響力。按照基金會的表述，蓋茨基金會致力於幫助人們過着健康而有成效的生活。

曾稱20年內逐步結束基金會

事實上，此次出售股份也與蓋茨近年的慈善規劃方向一致。他去年宣布將在未來20年內逐步結束基金會運作，並將所有資產全數投入慈善用途，而非永久保留基金規模。有市場分析認為，出售微軟持股可能是基金會資產重新配置及長期支出計畫的一部分。