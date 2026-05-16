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巴郡首季清倉亞馬遜 重新建倉達美航空 增持Alphabet近4000萬股

股市
更新時間：14:59 2026-05-16 HKT
發佈時間：14:59 2026-05-16 HKT

巴郡周五公佈截至今年3月31日的首季持倉報告，是阿貝爾（Greg Abel）接替巴菲特接掌巴郡後的首個季度，他清倉了亞馬遜和聯合健康等多間公司，同時新建倉價值26.5億美元的達美航空股票，並增持近4000萬股Alphabet股票。

截至3月底，巴郡持有的達美航空股份價值約26.5億美元，雖然持倉數目相對較小，但已引發市場關注。巴菲特在任時亦曾投資達美航空，一度是其最大股東，後來在2020年沽清。

此外，巴郡上季增持了近4000萬股Alphabet股票，至於對蘋果公司的持倉則不變，結束了之前連續三季的減持行動。

沽出美銀、雪佛龍

目前，美國運通、蘋果、美國銀行、可口可樂和雪佛龍仍是巴郡最大持倉。阿貝爾在2月致股東的首封信中明確表示，蘋果、美國運通、可口可樂和穆迪等公司屬於其認定的「核心持倉」，並指巴郡將繼續秉持「集中投資」的股票策略。

另外，巴郡首季亦出售了價值34億美元的美國銀行股票，以及24億美元的雪佛龍股份。

相關文章：阿貝爾擔正巴郡股東會 強調不為AI而AI 巴菲特談蘋果巨額回報 「我甚麼都沒做」

 

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