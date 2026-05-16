「超購王」翼菲暗盤最多升近八成 丹諾傳國際配售足額認購

勢成為歷來本地新股「超購王」的翼菲科技（6871），昨日暗盤交易未有帶來驚喜，於三大暗盤場收市升不足一倍，僅介乎75.6%至79.2%之間，一手100股賬面賺2305元至2415元，將於下周一登陸聯交所。另傳正在招股的「B仔股」丹諾醫藥（6872）國際配售已足額認購，將於下周二截止招股，下周五掛牌。

工業機器人公司翼菲科技是次上市備受市場關注，其在富途暗盤開市後不久，曾高見72元，較定價30.5元高近1.4倍，以該水平計，一手100股賬面賺4150元。其後該股回落低見50元，仍升63.9%後，終收報54.65元，升79.2%，一手賺2415元。另該股在耀才暗盤的股價波動較大，於45元至85元上落，終收報54元，升77.1%，一手賺2350元；在輝立暗盤的波幅最窄，於50元至64元爭持，終收報53.55元，升75.6%，一手賺2305元。

羅博特科擬籌6億至8億美元

已在內地掛牌的羅博特科近日更新香港上市申請，IFR引述消息指，該公司是次上市計劃籌資約6億至8億美元。羅博特科專注於提供光伏製造解決方案，及用於硅光器件的高精密組裝與測試設備，A股昨日市值近988.9億元人民幣，香港上市的保薦人為華泰國際、花旗和東方證券。

