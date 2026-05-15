長和傳擱置分拆電訊業務上市 專注資產出售

長和（001）過去一年研究分拆電訊業務上市的計劃或有變，路透引述消息報道，長和將擱置電訊業務上市，改為專注出售個別資產。

近期出售VodafoneThree 難推動電訊上市

報道指，長和全球電訊資產組合中，較大比重的英國VodafoneThree在近期出售股權後，令分拆電訊業務的計劃，難以在短期內推進。早前市傳長和考慮最快今年第三季，推動電訊集團在香港及英國兩地上市，估值達200億美元（約1560億港元）。

報道引述知情人士指出，長和一直為電訊資產檢視不同選項，目前選擇出售方式，因在財務決策較為合理。知情人士又指，如果長和要推動分拆VodafoneThree前身3英國，由於該業務截至2024年仍錄得虧損，上市計劃較具挑戰。

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長和一年內兩度稱評估機會

長和於去年3月及今年1月，均指出不時接獲建議，並探索及評估可供考慮的機會，包括涉及分拆電訊資產上市，但強調未有就任何交易作出決定。

意大利Wind Tre曾傳與同業合併

早前路透亦報道，長和計劃將意大利子公司Wind Tre，與法國電訊集團Iliad的意大利業務進行合併。

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