恒指大跌426點 大模型雙雄急挫 韓股五周升勢斷纜 專家料短期仍有沽壓｜港股收市

亞太區主要股市受壓，港股高開2點後向下探，終收報25962點，跌426點或1.6%，止步連升兩日，大市成交額3253億，連續兩日突破3000億元。一周計，恒指累跌430點或1.6%。韓股破頂後回吐，韓國綜合指數曾高見8046點，終收報7493點，跌488點或6.1%，結束5周升勢。

恒指高開2點，報26391點，已是全日高位，其後步步下挫，午後低見25847點，跌542點，終收報25962點，跌426點或1.6%，止步連升兩日。國指收報8691點，跌167點或1.9%，連跌6日累跌228點或2.6%；科指報4941點，跌135點或2.7%，連跌兩日。

恒指全周跌1.6% 科指累瀉3%

一周計，三大指數齊轉跌，恒指累跌430點或1.6%；國指累跌198點或2.2%；科指累跌161點或3.2%。本周計，京東（9618）、理想汽車（2015）、美的（300）為表現最標青的藍籌股，分別累漲7.9%、7.9%和7.4%。新東方（9901）、泡泡瑪特（9992）和信達生物（1801）的表現最差，分別累跌9.4%、9.3%和8.9%。

韓股全周倒跌4點

亞洲主要股市方面，日經指數收報61409點，跌1244點或2%。台灣加權指數報41172點，跌579點或1.4%。韓國綜合指數創新高後回吐，曾高見8046點，終收報7493點，跌488點或6.1%。一周計，日經指數累跌2.1%；台灣加權指數累跌1%；韓國綜合指數累跌4點，結束5周升勢。

京東健康及阿里健康齊瀉逾6%

網上醫療平台股領跌，京東健康（6618）和阿里健康（241）為表現最差的藍籌股，京東健康收報45.16元，跌6.6%；阿里健康績後報4.24元，跌6.6%。美銀證券發表研究報告指，阿里健康最新的業績處於指引範圍內，略低於市場預期，意味著下半財年增長放緩，惟其派發特別息帶來正面驚喜，維持「買入」評級，目標價為6元。

國產大模型雙雄走弱，智譜（2513）收報1040元，跌4.6%；MINIMAX（100）報794元，跌6.6%。半新股瀾起科技（6809）報448.6元，跌7%。在港上市的南方兩倍做多三星電子（7747）報136.55元，跌12.2%；南方兩倍做多海力士（7709）報90.92元，跌13.4%。

醫藥股個別發展，藥明生物（2269）收報33.68元，升3.2%，為表現最好的藍籌股。藥明康德（2359）收報127.9元，跌1.7%。該公司擬發行近68億元人民幣可轉換債券，以作全球產能及能力發展。

科技股方面，阿里巴巴（9988）及京東系放榜急升後回吐，阿里報132.3元，跌4.1%；京東（9618）報127.9元，跌1.7%。百度（9888）據報成立百度模型委員會，建設及強化人工智能（AI）技術優勢，但消息未能挽救股價，收報135.8元，跌3.6%。美團（3690）報82.7元，跌3.5%；小米（1810）報30.7元，跌3.2%。騰訊（700）則報456.4元，升0.3%。

何啟聰：美股A股調整加劇港股下跌

資深投資理財人何啟聰表示，午後港股大跌或因今晚美股偏向調整，「而A股本來就是開始了調整，所以內資與外資都沽，令港股是日更弱。」因此股市下跌相信與經濟或企業盈利等的憂慮無關，而僅僅是供求關係因是日資金流而太傾側。至於中美元首會面沒有實質結果之類的說法，他亦不相信是跌市原因，「相信沒有人預期兩者會有太多協議能夠達成，心態上No news is good news。」

伍禮賢料25600點有支持

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，市場對「習特會」的憧憬降溫，焦點轉移至美伊戰爭等其他地方，預期恒指短期有機會繼續受壓，25600點為支持位，26800至27000點為阻力位。他認為，韓國半導體股是短期調整，因為此前累計升幅多；至於港股半導體股則受業績影響，中芯國際（981）和華虹半導體（1347）的第二季度指引有分歧。

下周迎來恒指季檢，市場關注智譜和MINIMAX會否納入科指，伍禮賢指出，雖然該兩股的市值達到數千億元，以及屬於經濟發展前沿的行業，但質疑是次將其納入的必要性，故認為該兩股和其他半新股被納入科指的機會「一半半」。

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韓股及日股分別急挫7.5%及2%，受亞太區股市拖累，港股午後跌幅擴大，跌逾500點，跌穿26000大關。

阿里健康（241）及京東健康（6618）齊跌逾6%，阿里巴巴（9988）跌逾4%，美團（3690）、小米（1810）及快手（1024）均跌逾3%。騰訊（700）暫時靠穩，升0.4%；中芯（981）升幅收窄至不足1%。

除了亞太區股市下挫，美股指數期貨亦下跌，納指100期貨現跌1.2%；標指期貨跌近0.7%。



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1230：恒指今早輕微高開1點後隨即向下，最多跌329點，低見26059點；半日跌229點或0.87%，報26160點，成交額1,511.49億元。科指半日跌63點或1.25%，報5012點。

科網股個別發展，騰訊（700）升1%；阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別跌2.1%及2.5%；小米（1810）跌1.95%。

中芯（981）績後升4%，華虹（1347）則跌3.93%。藥明生物（2269）升3%；藥明康德（2359）跌0.69%；藥明巨諾（2126）跌4.6%；信達生物（1801）跌5.1%。

毛戈平（1318） 據報遭兩名股東大手減持股份，今早一度大跌16.8%，低見55.4元；中午收報62.7元，跌5.9%。

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0930：美股三大指數集體收漲，道指再次突破5萬關口，升0.75%，報50063點；標普500指數升0.77%；納斯達克綜合指數升0.88%，標指及納指續創新高。至於反映中概股的中國金龍指數則收跌3.3%。

「英偉達挑戰者」Cerebras首掛飆68%

英偉達（NVDA）升逾4%，市值收於5.7萬億美元之上，英偉達目前連升七日，累積升20%；被視為「英偉達挑戰者」的AI公司Cerebras（CBRS）正式登陸納斯達克，收報311.07美元，升68%。

亞太市場方面，韓國綜合股價指數（KOSPI） 首次升破8000點，主要受AI及機器人主題的持續推動 ，惟三星電子與工會的工資談判以及可能發生的罷工，韓國Kospi指數的最大成分股三星電子股價一度下跌2%；同樣受到AI熾熱情緒帶動，日本股市早盤走高，科技、電子和汽車股領漲。

港股方面，恒指今早高開1點，報26391點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.07%；騰訊（700）升0.9%；京東（9618）升0.15%；美團（3690）跌1.4%；百度（9888）跌0.64%；小米（1810）跌0.38%。

此外，中芯國際（981）業績造好，第一季度收入為25.05億美元，較上季增長0.7%，第二季度收入預計增長14%至15%，股價開市升3.36％；華虹半導體（1347）第一季度業績同樣強勁，收入達6.6億美元，歸母淨利潤激增513%，第二季指引樂觀，收入及毛利率皆上調，股價開市升2.6%。

北水動向方面，騰訊（700）、瀾起科技（6809）、天岳先進（2631）分別獲淨買入4.31億港元、3.25億港元、1.49億港元；阿里巴巴（9988）、小米（1810）、中國移動（941）分別遭淨賣出37.96億港元、8.64億港元、5.39億港元。