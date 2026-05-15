恒指午後跌逾500點失二萬六 阿里挫4% 美團小米跌3%｜港股開市

韓股及日股分別急挫7.5%及2%，受亞太區股市拖累，港股午後跌幅擴大，跌逾500點，跌穿26000大關。

阿里健康（241）及京東健康（6618）齊跌逾6%，阿里巴巴（9988）跌逾4%，美團（3690）、小米（1810）及快手（1024）均跌逾3%。騰訊（700）暫時靠穩，升0.4%；中芯（981）升幅收窄至不足1%。

除了亞太區股市下挫，美股指數期貨亦下跌，納指100期貨現跌1.2%；標指期貨跌近0.7%。



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1230：恒指今早輕微高開1點後隨即向下，最多跌329點，低見26059點；半日跌229點或0.87%，報26160點，成交額1,511.49億元。科指半日跌63點或1.25%，報5012點。

科網股個別發展，騰訊（700）升1%；阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別跌2.1%及2.5%；小米（1810）跌1.95%。

中芯（981）績後升4%，華虹（1347）則跌3.93%。藥明生物（2269）升3%；藥明康德（2359）跌0.69%；藥明巨諾（2126）跌4.6%；信達生物（1801）跌5.1%。

毛戈平（1318） 據報遭兩名股東大手減持股份，今早一度大跌16.8%，低見55.4元；中午收報62.7元，跌5.9%。

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0930：美股三大指數集體收漲，道指再次突破5萬關口，升0.75%，報50063點；標普500指數升0.77%；納斯達克綜合指數升0.88%，標指及納指續創新高。至於反映中概股的中國金龍指數則收跌3.3%。

「英偉達挑戰者」Cerebras首掛飆68%

英偉達（NVDA）升逾4%，市值收於5.7萬億美元之上，英偉達目前連升七日，累積升20%；被視為「英偉達挑戰者」的AI公司Cerebras（CBRS）正式登陸納斯達克，收報311.07美元，升68%。

亞太市場方面，韓國綜合股價指數（KOSPI） 首次升破8000點，主要受AI及機器人主題的持續推動 ，惟三星電子與工會的工資談判以及可能發生的罷工，韓國Kospi指數的最大成分股三星電子股價一度下跌2%；同樣受到AI熾熱情緒帶動，日本股市早盤走高，科技、電子和汽車股領漲。

港股方面，恒指今早高開1點，報26391點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.07%；騰訊（700）升0.9%；京東（9618）升0.15%；美團（3690）跌1.4%；百度（9888）跌0.64%；小米（1810）跌0.38%。

此外，中芯國際（981）業績造好，第一季度收入為25.05億美元，較上季增長0.7%，第二季度收入預計增長14%至15%，股價開市升3.36％；華虹半導體（1347）第一季度業績同樣強勁，收入達6.6億美元，歸母淨利潤激增513%，第二季指引樂觀，收入及毛利率皆上調，股價開市升2.6%。

北水動向方面，騰訊（700）、瀾起科技（6809）、天岳先進（2631）分別獲淨買入4.31億港元、3.25億港元、1.49億港元；阿里巴巴（9988）、小米（1810）、中國移動（941）分別遭淨賣出37.96億港元、8.64億港元、5.39億港元。