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美股高位徘徊  道指升逾200點 標指納指續創新高 Nvidia飆3%

股市
更新時間：21:56 2026-05-14 HKT
發佈時間：21:56 2026-05-14 HKT

美國4月零售銷售按月增加0.5%，符合預期，投資者情緒仍然樂觀，道指早段重上50000大關，標指及納指再創新高。

道指報49942點，升249點；標指報7473點，升29點；納指報26511點，升109點或0.4%。港股夜期偏軟，報26200點，跌138點。

思科績後爆升17%

Nvidia（NVDA）大升3%，據報獲准向中國10家公司出售H200晶片。思科（CSCO）爆升逾17%，該股業績好過預期，對全個財年AI訂單額，從預期50億美元大增至90億美元，並宣布裁員近4000人。至於其他明星科技股表現反覆。

專家：漫長牛市持續 晶片股仍低估

Creative Planning主席兼行政總裁Peter Mallouk指，目前基本上是由科技股驅動的漫長牛市，動力源於預期企業盈利，而非投機泡沫。他又稱，晶片製造商仍然被低估，目前市場遠遠供不應求，相信市場仍有很大上升空間。

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