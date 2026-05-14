日韓台股AI浪潮 恒指無得「追落後」？｜莫灝楠

騰訊（700）同阿里巴巴（9988）公佈完業績，股價走勢依然係「死吓死吓」。其實睇返基本面就知原因：騰訊雖然平，但遊戲業務明顯放緩，營收增長跌到得返單位數；阿里巴巴雲業務增長接近 40% 雖然算快，但主要係因為之前跌得太殘，市場對佢個核心電商業務根本完全無幻想。

呢種情況，直接反映咗恒生指數而家面對嘅三大困局：

1. 恒指「燈神」嘅選股邏輯

大家都知恒指公司係著名「燈神」。每次季檢嘅操作都令人嘖嘖稱奇：往往係某隻股票升到天價、最高位嗰陣先納入成份股；到跌到落谷底、基本面最差嗰陣先嚟剔除。呢種「高買低賣」嘅選股技術，令恒指長期跑輸大市，最近嘅泡泡瑪特（9992）就係例子。

2. 斷層嘅 AI 產業鏈

好多人成日問：「日、韓、台股市都追晒落後，點解香港科技股仲未升？」

真相係：香港幾隻大科技股，根本唔受惠於呢一輪 AI 浪潮。

而家 AI 玩到呢個階段，產業鏈非常明確，資金集中喺硬件同算力。港股入面其實有一堆硬件股升得好犀利，證明資金唔係唔關注港股，而係資金好聰明，佢哋知道騰訊、阿里呢類「平台型」公司，喺目前 AI 硬件爆發期入面，根本分唔到紅利。

3. 只跟跌、唔跟升嘅隱憂

換句話講，香港堆科技股唔係「落後」，而係呢場 AI 盛宴根本無佢哋份。最令人擔心嘅係，恒指因為權重股基本面唔爭氣，喺美股 AI 升浪入面完全無受益；如果有一日美股科技股高位回落，港股會唔會有機會「無升過都要跟住跌」？

港股而家係處於一個好尷尬嘅位。如果恒指繼續抱住呢幾隻「唔關 AI 事」嘅龍頭唔放，未來嘅走勢恐怕只會繼續同全球科技浪潮脫節。

方德證券高級分析師 莫灝楠