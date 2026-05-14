觀望習特會 港股高開低走 專家指26800點有阻力 阿里AI「交到功課」

港股今早高開低走，恒指今早高開超過400點後，升幅一度收窄至30點，中午收報26478點，升90點。阿里巴巴（9988）由高開7.7%，收窄至升半成；騰訊（700）更由升轉跌0.08%。王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩向《星島頭條》表示，相信市場對AI主題看法仍正面，至於市場關注的「習特會」，他認為觀望多於炒作，因為中美要解決分歧始終不易，主要觀望方向性，「看看（雙方）有沒有一些東西再跟進。」

黃敏碩指，阿里上季業績倒退，但其AI業務「交到功課」，讓市場有憧憬，他相信因阿里隔晚在美股已先行衝高，或有投資者來到港股也「減一減磅」。至於騰訊，他指其業績一般，故市場資金不受落。

仍可挑戰27000點

他續說，科技板塊現時呈「碎片化」，難靠個別績佳科技股帶動整個板塊向上。而由AI大模型股如智譜（2513）開始，一直到硬件、晶片、算力的股份輪流炒上，相信市場仍對AI主題看法正面。

對於「習特會」，他指市場暫時仍抱觀望成份，恒指在26800點水平阻力，待其他投資主題發酵、板塊發力，仍可上望27000點，估計恒指下方可守在26000點。