港股彈完散 456點升幅全蒸發 阿里升幅縮至4%騰訊倒跌｜港股收市

騰訊（700）及阿里巴巴（9988）績後獲大行看好其AI投資戰略，及後再傳兩企在內的10家中國公司獲准購買Nvidia H200晶片，資金一度湧入港股科網股，惟升勢曇花一現，港股高開低收。恒指收報26389點，微升不足1點，最終力保不失。大市成交增至3067億元；北水淨流出97.1億元。

重磅科網股彈完散，阿里巴巴最多飆升8.4%，收市僅升3.8%報137.9元；騰訊初段曾升3.7%，收市倒跌0.5%報460.2元。百度（9888）收升2.5%報140.9元；京東（9618）升1.5%報130.1元。美團（3690）亦倒跌2.2%報85.7元；小米（1810）跌0.3%報31.72元。

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市場今早觀望中美元首雙邊會談，恒指今早高開448點後，升幅逐步收窄至30點，半日升90點或0.34%，報26478點，成交1812.31億元。科指升16點或0.31%，報5109點。

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）半日升5%；京東（9618）升2.49%；百度（9888）升2.83%。騰訊（700）及美團（3690）；均由升轉跌，分別0.08%及1.59%。

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智譜（2513）回吐5.73%，MINIMAX（100）升幅收窄至1.16%。彭博引述滙豐報告指，兩間公司自由流通股數量極少，而隨著兩間公司的股份禁售期在7月屆滿，現時的稀缺性溢價或將逐漸消失。

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0930：美國總統特朗普昨晚抵達北京，今早將與國家主席習近平舉行雙邊會談。恒指今早升448點，開報26836點。科網股普遍上升，阿里巴巴（9988）大升7.7%，同系阿里健康（241）升4%。另外，百度（9888）升近7%；快手（1024）升4.8%；美團（3690）升近4%；騰訊（700）升2.5%。

阿里巴巴上季經調整淨利潤大跌99.7%，遠遜預期；不過阿里巴巴首席執行官吳泳銘在業績會議指出，其AI業務已跨越初期投入階段，正式進入商業化回報周期；預計其AI模型與應用服務的年化經常性收入（ARR），在今季將突破100億元人民幣，於今年底將突破300億元人民幣。至於騰訊（700），首季收入1964.6億元人民幣，按年增長9%，略低於市場預期；經調整淨利潤679.1億元，按年增長11%，勝於預期的676.2億元。騰訊指混元3.0 Token調用量激增10倍，資本開支加碼，下半年國產晶片將逐月到位。

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新世界澄清11 SKIES未達協議

新世界（017）澄清11 SKIES「尚未與任何潛在投資者達成任何協議」與機管局合約修改仍在商討，股價低開1.6%。

北水動向方面，周三淨賣出港股67.71億港元。泡泡瑪特(9992)、英諾賽科(2577)分別獲淨買入4.72億港元、1,687萬港元；阿里巴巴(9988)、小米(1810)、長飛光纖光纜(6869)分別遭淨賣出14.26億港元、5.87億港元、5.81億港元。

周三美股受晶片股強勢反彈帶動，標指及納指再創歷史新高，標指收市升43點或0.58%，報7444點；納指升314點或1.2%，報26402點；道指則下跌67點或0.14%，報49693點。反映中概股表現的金龍指數升3.89%，報7282點。

沃什獲確認成下任聯儲局主席

數據方面，美國4月PPI按年急升6%，升幅較3月顯著加快1.7個百分點，創逾3年最大增速，高於預期的4.9%，受到能源成本增加影響，商品及服務價格都升。

另外，沃什獲美國參議院以54票贊成、45票反對的結果，確認成為下一任聯儲局主席，接替自2018年以來一直擔任主席的鮑威爾。