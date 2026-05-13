劑泰藥業CEO稱收入及研發高增長 英派藥業：中位數定價盼投資者更多收穫

今日有兩隻新股掛牌，特專科技公司劑泰科技（7666）衝高過後回落，曾高見29.98元，較上市價10.5元高開1.9倍，暫報25.08元，升1.4倍，一手500股賬面賺7,290元；「B仔股」英派藥業（7630）則愈升愈有，高位曾見45元，較上市價20.1元勁升1.2倍，一手200股賺4,960元。

專注於納米技術的藥物遞送領域的劑泰科技首席執行官賴才達表示，取得收支平衡當然在公司的藍圖之中，但公司的收入及研發現時都處於高速成長期，會持續研判何時可收窄虧損等財務數據，更重要的是達到非常高的投資回報。

首個AI賦能藥物完成臨床三期

該公司用於治療吞咽困難適應症的MTS-004，已進入臨床三期階段。他補充，該產品為第一個AI賦能藥物完成臨床三期，公司正緊鑼密鼓地與合作方推動後續商業化的進展，希望在不久將來讓患者能得到這款藥物。此為中國第一款、唯一一款完成臨床試驗的假性延髓情緒障礙（PBA）藥物。

劑泰科技、英矽智能（3696）和晶泰控股（2228）被稱為內地「AI製藥三小龍」，他指3家公司剛好站在完全不同的角度，透過AI解決生命科技和醫療保健的問題，又形容香港為中美之間橋樑，為真正出海的第一站，公司日後在港有非常多佈局，包括透過香港進行全球臨床，以及與國際市場產生更多合作。

劑泰科技的香港公開發售超購6,910倍，抽甲組尾（抽40萬股）穩中1至2手，但乙組頭（抽50萬至100萬股）則未能穩中一手，而「頂頭槌飛（抽503.05萬股）」穩中3至4手；國際配售超購32.9倍。

英派藥業：對今年銷售預期有信心

英派藥業方面，首席執行官蔡遂雄表示，公司去年上市首個產品，其今年1月被納入醫保目錄，從中看到明顯的銷售增長，故對今年銷售預期有信心；另其在歐洲的批核方面，預計今年可得到歐洲藥監局的反饋。他補充，今年收入增長來自商業化收入和商務拓展（BD）收入，預期未來1至兩年收入會逐步增加。

該公司以稍為低於招股價中位數定價，他指公司的認購反應火爆，但定價於一個較為合理價格中，主要考慮到公司後市表現，希望能給予參與這次認購的投資者更多的收穫。

英派藥業董事長徐聰表示，近幾年公司的研發開支約2至3億元人民幣，在上市後有新資金進來，會重新評估研發開支，且謹慎地評估推進那些產品。從鷹派角度，公司肯定要擴大管線，今後才有很好的未來，故可能會加強研究，以加強基本面。

該股的香港公開發售超購2,281.4倍，抽乙組的60萬股才可穩中一手，而「頂頭槌飛（抽209.88萬股）」穩中2至3手；國際配售超購23.6倍。