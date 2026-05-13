泡泡瑪特難維持超高增長｜唐牛

泡泡瑪特（9992）公佈首季營運數據，整體營收按年增長75%至80%，當中以中國市場表現最勁，按年增長1倍至1.05倍，以往表現超強的美洲，增長僅55%至60%，歐洲及其他地區增長60%至65%。

增長放緩有兩大原因，第一，集團產品熱熾程度明顯降溫，營收自然受壓；第二，受過往高基數效應拖累，要維持超高增長難上加難。回想當日舵手王寧預先看淡今年生意，不無道理。

上落區間暫睇140至180元

從圖表出發，上次績後的大陰燭（由224元殺落165元）非常肉酸，至今反彈只曾至175元便回頭，反映阻力極大，但段永平手口並用成為股價向上催化劑，上落區間暫睇140至180元。

唐牛

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