京東健康經調整利潤增6% 健康AI醫生用戶急升 京東物流經調整多賺40%

京東系多家上市公司公布首季業績，京東健康（6618）首季收入194.7億元（人民幣，下同），按年增長17%，經調整利潤18.74億元，升6%。京東物流（2618）首季收入605.8億元，按年增29%，經調整利潤10.5億元，按年升40.1%。京東工業（7618）首季收入56.6億元，增25.3%，經調整淨利2.3億元，升54.4%。

京東健康經營盈利增70%

京東健康首季經營盈利18.2億元，按年增長70.4%；按非國際財務報告準則，經營盈利19.4億元，上升48%。期內，公司與歐加隆、科赴、華潤江中及首兒藥業等多家藥企達成戰略合作，首季首發超30款新藥。此外，「AI京醫」深度融合「醫、檢、診、藥」閉環服務，今年首季使用AI醫生「大為」的用戶數已超去年全年水平。

京東物流一體化供應鏈客戶收入增25.9%

京東物流收入增加主要受一體化供應鏈客戶收入帶動。來自一體化供應鏈客戶的收入為292億元，按年增幅25.9%。期內純利8.8億元，飆升95.2%；毛利率為8%，升0.8個百分點。

京東工業深化供應鏈合作

京東工業稱，第一季度持續鞏固工業供應鏈商品能力，深化與世達工具、3M中國（中國）叉車等頭部供應商戰略合作，通過進一步整合產業鏈資源與拓展品類形成銷售協同，帶動重點企業客戶收入實現按年加速增長。

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