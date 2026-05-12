京東首季經調整純利跌42%仍勝預期 外賣等新業務虧損按季收窄30% 美股盤前升2%

京東（9618）第一季經調整純利73.8億元（人民幣，下同），按年下跌42%；收入3157億元，增長5%，均好過市場預期。京東美股（JD）盤前升2%。

CEO許冉：年活用戶創新高 京東零售盈利能力歷來最高

京東首席執行官許冉表示，期內用戶規模和購物頻次實現了強勁增長，年度活躍用戶數創歷史新高，證明其業務生態內的協同效應正在不斷深化。她稱，京東零售在季內保持極強的韌性，盈利能力達到歷史最高水平，同時新業務穩步推進，損益表現較前一季度取得顯著改善。許冉指出，對全年的發展趨勢和京東的長期價值創造充滿信心。

CFO：日用百貨及廣告表現突出

京東首席財務官單甦表示，收入及經調整純利按季均體現增強勢頭，得益於京東零售的穩健發展，其中日用百貨品類及包括平台及廣告服務在內的高利潤率業務表現突出，同時在京東外賣的帶動下，新業務虧損按季大幅收窄。

京東零售多賺17% 新業務仍蝕104億

按業務劃分，最核心的京東零售收入2686億元，增2%，當中電子產品及家用電器商品收入跌8.4%，日用百貨商品收入增14.9%；經營利潤錄得149.6億元，增16.5%。

京東物流（2618）收入605.8億元，增長29%，經營利潤10億元，大升6倍。至於京東外賣在內的新業務收入62.8億元，增長9%，並錄得經營虧損104億元，按年擴大6.8倍，按季則收窄30%。

京東外賣單均損益改善 總投入按季收窄

京東表示，京東外賣繼續健康發展，得益於營運效率的提升和收入的多元化，每單單體經濟持續改善，總投入規模按季進一步明顯收窄。該集團續指，京東外賣也持續釋放與核心零售業務的協同效應，特別是用戶增長、購頻提升、跨品類購買等方面，另外七鮮小廚不斷獲得消費者的認可，截至季末七鮮小廚已覆蓋北京、上海、廣州、深圳、天津等多個中國的城市。