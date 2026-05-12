泡泡瑪特首季收益按年增80% 中國市場收入倍升

泡泡瑪特（9992）公布，第一季度整體收益按年增長75%至80%，其中中國收益增長100%至105%，中國以外的亞太按年增長25%至30%，美洲增長55%至60%，而歐洲及其他地區按年增長60%至65%。

泡泡瑪特指出，中國各渠道收益中，線下渠道按年增長75%至80%；線上渠道按年增長150%至155%。

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