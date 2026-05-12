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恒指高開90點 阿里騰訊續弱 AI個股熱炒 快手升一成 曦智漲逾6% ｜港股開市

股市
更新時間：09:24 2026-05-12 HKT
發佈時間：09:24 2026-05-12 HKT

美伊衝突恐再度升級，美國總統特朗普周一表示，美國與伊朗之間的停火協議目前是「靠呼吸機維持（on life support）」，並狠批伊朗提交的回應文件是「垃圾」。國際油價持續高企，其中布蘭特期油今早曾升0.6%至104.8美元，WTI期油亦升約0.6%至98.69美元。

特朗普：非常期待中國之行

另一方面，美國總統特朗普將於周三訪華，並於周四及周五與中國國家主席習近平會晤。他在社交媒體發文表示，非常期待中國之行，並稱中國是一個令人驚歎的國家。

馬斯克及庫克料陪同訪華 未有黃仁勳

此外，美國白宮據報正邀請多位企業高層陪同特朗普訪華，其中包括Tesla行政總裁馬斯克、蘋果行政總裁庫克、波音總裁Kelly Ortberg、Meta總裁Dina Powell McCormick，貝萊德共同創辦人芬克、黑石集團行政總裁蘇世民、花旗行政總裁Jane Fraser，以及高盛董事長David Solomon等等，但卻未見英偉達（Nvidia ）行政總裁黃仁勳在名單之內。

美國今夜公佈CPI數據

另要留意的是，美國將於周二公佈CPI數據，預期受油價與租金影響，4月整體CPI將按月上漲0.6%；核心CPI則按月上漲0.3%。 

阿里騰訊弱 AI相關股續熱炒

港股方面，恒指今早高開90點，報26497點。科網股個別發展，本周三將會公佈業績的阿里巴巴（9988）及騰訊（700），開市分別跌0.3%及跌0.5%；今日率先放榜的京東（9618）跌0.25%；美團（3690）跌0.5%；百度（9888）升0.8%；小米（1810）無起跌。

不過，多隻非指數股的AI相關股繼續熱炒，曦智科技（1879）升逾6%；長飛光纖（6869）升5.6%；劍橋科技（6166）升4.8%；勝宏（2476）亦升4.4%。

快手傳分拆「可靈AI」業務

個股消息中，快手（1024）據報計劃分拆旗下影片生成大模型「可靈AI」業務，目標估值達200億美元（約1,560億港元），相等於目前快手市值約70%。該股開市報56.7元，大升9.9%。

匯聚科技折讓逾13%配股籌29億

此外，匯聚科技（1729）公布，配售1.38億股新股，集資逾29億元，相當於擴大後已發行股本約6.19%，每股配售價21元，較上日收市價折讓13.58%。該股開市報23.52元，跌3.2%。

北水動向方面，昨日淨買入港股131.68億元，快手（1024）、盈富基金（2800）、阿里巴巴（9988）分別獲淨買入17.47億元、9.66億元及3.89億元；而小米（1810）、長飛光纖（6869）及華虹半導體（1347）分別遭淨賣出5.36億元、1.99億元及1.45億元。   
 

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