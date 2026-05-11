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美股觀望中東和平進程 三大指數早段反覆 AI股續炒 高通飆13% Intel升6%

股市
更新時間：21:49 2026-05-11 HKT
發佈時間：21:31 2026-05-11 HKT

美伊就和平方案未達共識，美國總統特朗普表明伊朗的提議「完全不可接受」，市場觀望雙方溝通進展，美股早段反覆。

道指曾跌逾100點，其後倒升18點，報49627點；標指升11點，報7409點；納指微升5點，報26252點。

特朗普指伊方提案「完全不可接受」

伊朗媒體早前報道，當局對美國的和平方案提出反建議，要求美國作出戰爭賠款、承認伊方擁有霍爾木茲海峽完全主權、結束所有戰線的戰事，並解除對該國制裁。但特朗普在社交平台稱伊朗代表的回應「我不喜歡——完全不可接受！ 」

AI及半導體板塊繼續熱炒，高通（QCOM）大升13%；美光科技（MU）漲逾9%；英特爾（INTC）揚6%。

Nvidia升近2% 其他明星股腳軟

明星科技股則偏軟，「M7」只有Nvidia（NVDA）升近2%；特斯拉（TSLA）、微軟（MSFT）、Meta（META）均跌逾1%。

貝萊德：經濟增長仍有結構性推動力

貝萊德全球固定收益投資總監Rick Rieder表示，受伊朗戰事及隨後的油價衝擊影響，經濟增長速度可能會比之前有所放緩，但亦有很多更重大的結構性因素，推動整體經濟情況好過預期。

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