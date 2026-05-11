本周兩大事件策略｜唐牛

本周港股焦點，非中美元首會面、以及騰訊（700）和阿里（9988）業績莫屬。前者對市場利好作用已率先體現（恒指衝上26600水平），如果出現好消息出貨，甚或不似預期的結果，港股肯定會受壓，我自己的好倉也有貨如輪轉，免得白做。

博績前炒上 好過績後放煙花

後者的共通點，就是大家都係炒憧憬，憧憬AI對公司業績的助力大，憧憬管理層見分析員時帶來下大面的訊息，所以論穩陣度，博業績前炒上好過績後放煙花。從圖表出發，阿里遠勝騰訊，但用止蝕位計值博率，則騰訊較阿里清晰。

唐牛

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